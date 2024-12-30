Nörovirüs vakalarında artış: Gıda kaynaklı hastalıkların önde gelen nedeni hakkında ne biliyoruz?
ABD'nin bazı bölgelerinde mide bulantısı vakaları artıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin güncel verilerine göre kasım ayının son haftasında 69 olan norovirüs salgını 5 Aralık haftasında 91'e yükseldi. Peki gıda kaynaklı hastalıkların önde gelen nedeni olan nörovirüs ghakkında ne biliyoruz?
Hükümet verilerine göre, bu kış Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde mide bulantısı vakaları artıyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) alınan en son rakamlar, kasım ayının son haftasında 69 olan norovirüs salgınının 5 Aralık haftasında 91'e yükseldiğini gösteriyor.