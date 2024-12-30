Nörovirüs vakalarında artış: Gıda kaynaklı hastalıkların önde gelen nedeni hakkında ne biliyoruz?

ABD'nin bazı bölgelerinde mide bulantısı vakaları artıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin güncel verilerine göre kasım ayının son haftasında 69 olan norovirüs salgını 5 Aralık haftasında 91'e yükseldi. Peki gıda kaynaklı hastalıkların önde gelen nedeni olan nörovirüs ghakkında ne biliyoruz?

Nörovirüs vakalarında artış: Gıda kaynaklı hastalıkların önde gelen nedeni hakkında ne biliyoruz? - 1

Hükümet verilerine göre, bu kış Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde mide bulantısı vakaları artıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) alınan en son rakamlar, kasım ayının son haftasında 69 olan norovirüs salgınının 5 Aralık haftasında 91'e yükseldiğini gösteriyor.

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Nörovirüs vakalarında artış: Gıda kaynaklı hastalıkların önde gelen nedeni hakkında ne biliyoruz? - 2

EN ÇOK HUZUREVLERİ VE HAPİSHANELERDE GÖRÜLÜYOR

Geçmiş yıllara ait rakamlar aralık ayının ilk haftasında en fazla 65 salgın rapor edildiğini gösteriyor.

Norovirüs enfeksiyonu ani kusma ve ishal ile karakterize ediliyor.

Salgınlar genellikle yolcu gemilerinde, huzurevleri ve hapishaneler gibi toplu yaşam alanlarında, okullarda ve insanların birbirine yakın olduğu yerlerde görülüyor.

İşte virüs hakkında bilinmesi gereken birkaç şey...

Nörovirüs vakalarında artış: Gıda kaynaklı hastalıkların önde gelen nedeni hakkında ne biliyoruz? - 3

ENFEKSİYONLARINDAN YÜZDE 58'İNDEN SORUMLU

CDC'ye göre Norovirüs, Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda kaynaklı hastalıkların önde gelen nedenidir ve her yıl ülkede görülen bu tür enfeksiyonların yüzde 58'inden sorumlu.

Sağlık uzmanları, norovirüs enfeksiyonlarına kolayca yayılan bir grup virüsün neden olduğunu ve 10 kadar az sayıda viral partikülün bir kişiyi hasta edebileceğini söylüyor.

Nörovirüs vakalarında artış: Gıda kaynaklı hastalıkların önde gelen nedeni hakkında ne biliyoruz? - 4

KASIM VE NİSANDA PİK YAPIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 2 bin 500 norovirüs salgını rapor ediliyor.

Salgınlar yıl boyunca görülebiliyor ancak en sık kasım-nisan ayları arasında görülüyor.

Kusma ve ishalin yanı sıra yaygın semptomlar arasında mide bulantısı, mide ağrısı, vücut ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer alıyor.

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