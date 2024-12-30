Nörovirüs vakalarında artış: Gıda kaynaklı hastalıkların önde gelen nedeni hakkında ne biliyoruz?

ENFEKSİYONLARINDAN YÜZDE 58'İNDEN SORUMLU

CDC'ye göre Norovirüs, Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda kaynaklı hastalıkların önde gelen nedenidir ve her yıl ülkede görülen bu tür enfeksiyonların yüzde 58'inden sorumlu.

Sağlık uzmanları, norovirüs enfeksiyonlarına kolayca yayılan bir grup virüsün neden olduğunu ve 10 kadar az sayıda viral partikülün bir kişiyi hasta edebileceğini söylüyor.