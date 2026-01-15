Norveç Grönland'ı ABD'ye karşı 2 askerle savunacak
15.01.2026 14:38
Son Güncelleme: 15.01.2026 15:39
Erdem Güzel
ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a olası müdahalesi NATO ülkelerini harekete geçirdi. Bazı NATO müttefikleri adaya askeri personel göndermeye başlarken Norveç sadece 2 personel gönderdi.
NORVEÇ'TEN GRÖNLAND'A SADECE 2 ASKER
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ilhak edebileceği yönündeki açıklamaları NATO ittifakı içinde bir krize yol açtı. İttifakın Avrupa kanadı adayla dayanışma mesajı olarak Grönland'a askeri personel göndermeye başladı.
Almanya, İsveç, Fransa ve Norveç askeri personel gönderdiğini duyurdu. Personel sayısını da duyuran Norveç'in hamlesi ise dikkat çekti. Almanya, 13 asker göndereceğini açıkladı. İngiltere'nin de sadece bir subayı görevlendirdiği belirtildi.
Norveç Savunma Bakanlığı, Grönland'a yalnızca 2 askeri personelin gittiğini duyurdu.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, X'te yaptığı açıklamada, "İsveç Silahlı Kuvvetlerinden bazı subaylar bugün Grönland'a geliyor. Birkaç müttefik ülkeden oluşan bir grubun parçası olarak, Danimarka'nın 'Arktik Dayanıklılık Operasyonu' tatbikatı çerçevesinde etkinlikler hazırlayacaklar" dedi ve personelin "Danimarka'nın talebi üzerine" gönderildiğini de belirtti.
GRÖNLAND'LA DAYANIŞMA
Grönland'a dayanışma için gönderilen 2 Norveçli asker ve diğer NATO ülkelerinin destek için gönderdiği askerler, adanın ait olduğu Danimarka ile birlikte çeşitli askeri tatbikatlar yapacaklar. İttifakın diğer iki üyesi, Kanada ve Fransa da gelecek haftalar içinde destek için Grönland'ın başkenti Nuuk'ta konsolosluk açacaklarını duyurdu.
NATO ülkelerinin diğer ittifak ülkelerine tatbikat için asker göndermesi alışılmadık bir durum değil. Ancak ittifakın bazı üyeler asker göndermeyi bir mesaj olarak Grönland'ı ABD'nin bir parçası yapmak isteyen ve bunun için askeri bir operasyonun bile masada olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a karşı hamle olarak yapıyor.
Adada ABD'nin Pituffik Uzay Üssü bulunuyor ve burada yaklaşık 150 ABD askeri konuşlu.
"GRÖNLAND'DA BİR ŞEY YAPACAĞIM, BEĞENSİNLER YA DA BEĞENMESİNLER"
Trump, gerekirse güç kullanarak da olsa Grönland'ı ABD'nin bir parçası yapma isteğini çeşitli kez dile getirdi. ABD Başkanı geçtiğimiz hafta petrol şirket yöneticileriyle yaptığı basın toplantısında "Grönland'da bir şeyler yapacağım, ister beğensinler ister beğenmesinler" diyerek kaşların kalkmasına neden olmuştu.
Trump'ın açıklamaları, bir NATO üyesinin ittifaktaki başka bir ülkenin topraklarını ilhak etme olasılığını gündeme getirerek, Avrupa'da bir kriz yarattı.
Grönland'ın savunmasından sorumlu olan Danimarka, Grönland'a yapılacak bir saldırının NATO'yu neredeyse tamamen sona erdireceği konusunda uyarırken, Norveç 2 personel, diğer ülkeler de sayısı henüz belli olmayan askeri personelleri adaya göndererek dayanışma mesajı verdi.