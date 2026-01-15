Norveç Grönland'ı ABD'ye karşı 2 askerle savunacak

Grönland'a dayanışma için gönderilen 2 Norveçli asker ve diğer NATO ülkelerinin destek için gönderdiği askerler, adanın ait olduğu Danimarka ile birlikte çeşitli askeri tatbikatlar yapacaklar. İttifakın diğer iki üyesi, Kanada ve Fransa da gelecek haftalar içinde destek için Grönland'ın başkenti Nuuk'ta konsolosluk açacaklarını duyurdu.

NATO ülkelerinin diğer ittifak ülkelerine tatbikat için asker göndermesi alışılmadık bir durum değil. Ancak ittifakın bazı üyeler asker göndermeyi bir mesaj olarak Grönland'ı ABD'nin bir parçası yapmak isteyen ve bunun için askeri bir operasyonun bile masada olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a karşı hamle olarak yapıyor.

Adada ABD'nin Pituffik Uzay Üssü bulunuyor ve burada yaklaşık 150 ABD askeri konuşlu.