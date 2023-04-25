İngiliz Daily Star gazetesi, yapay zekaya sahip sohbet robotu ChatGPT’yi kullanarak Orta Çağ’da yaşayan ünlü kahin Nostradamus ile bir röportaj gerçekleştirdi. Nostradamus gazeteye içinde yaşadığımız yüzyıla dair 7 önemli kehanette bulundu. Kahin, önümüzdeki 100 yılın insanlık için biraz daha zor geçmesinden endişelendiğini belirtti.
Ünlü Fransız kahin Nostradamus 467 yıl önce Les Propheties adlı kitabında binlerce kehanette bulunmuştu ve bazı insanlar bunların bir kısmının gerçekleştiğine inanıyor. Nostradamus, Adolf Hitler'in yükselişini, JFK suikastını ve 11 Eylül saldırısını ve büyük tarihsel öneme sahip diğer olayları şaşırtıcı bir doğrulukla öngörmüştü.
İşte ChatGPT'den önümüzdeki 100 yıl için Nostradamus tarzı kehanetler..
İlk tahminini yapan sanal Nostradamus, kansere çare bulunmasının sandığımız kadar uzak olmayabileceğini söyleyerek güçlü bir başlangıç yapıyor. Ancak, kanser tedavisinin bulunması başka zorlukları da beraberinde getirecek. Keşif, tüm insanlığın tedaviye adil ve eşit erişimini sağlamak için kitlesel bir sınıf mücadelesini başlatacak.
İşte kehanet:
Yirmi otuz bir yılında,
Dünya daha önce hiç yapılmamış bir şeye tanık olacak.
Kanser için bir tedavi, harikulade bir başarı,
Tıbbi bir buluş, çok nadir ve tatlı.
Ama ne yazık ki! Kitleler, bölünecekler,
Çünkü bazıları sevinecek, bazıları ise azarlanacak.
Zenginler biriktirecek, yoksullar mücadele edecek,
Erişim için bir savaş, toplumsal bir hokkabazlık.
Sanal Nostradamus, 2050 yılının dünyanın dört bir yanındaki insanları dehşete düşüren korkunç doğal afetlerle dolu bir yıl olabileceği konusunda uyarırken, insanlığın küresel ısınmaya karşı verdiği savaşın 30 yıldan kısa bir süre içinde doruk noktasına ulaşacağını tahmin etti.
İşte kehanetin tamamı;
Yirmi elli yılında bir fırtına kopacak,
Küresel ısınma yeniden tahribat yaratırken.
Yangınlar, seller ve kasırgalar ortaya çıkacak,
Ürkütücü bir sürprizle doğanın öfkesi serbest kalacak.
İnsanlık bir yol bulmak için çabalamalı,
Yoldan çıkmadan önce Dünya'yı onarmak için.
Ama açgözlülük ve ilgisizlik bedelini ödeyecek,
İnsanlığın rolüne dair keskin bir hatırlatma.
Nostradamus, birçok insanın 2060 yılında yapay zekanın gerçekleştireceği devrim nedeniyle korku ve endişeye kapılacağı konusunda uyardı. Buna göre, robotlar "derin zekalar" geliştirecek ve insanlık teknoloji ile ilişkisini "yeniden öğrenmek" zorunda kalacak.
Kehanet ise şu şekilde;
Yirmi altmış yılında, yapay zeka gelişecek,
Canlanacak bir devrim.
Robotlar ve makineler, derin bir zeka ile,
Endüstrileri, dünyayı yeniden şekillendirecek.
Ama korku ve endişe de baş gösterecek,
İşler kaybedildikçe ve gelecek karardıkça.
İnsanoğlık uyum sağlamalı ve yeniden öğrenmeli,
Teknoloji ile bir arada var olmayı.
Sanal Nostradamus'un tahminine göre, Elon Musk'ın hayali bu yüzyılın sonunda gerçekleşecek ve insanlık Kızıl Gezegen'de ileri düzeyde bir üs kuıracak. İnsanlar, 2060'taki robot devriminin ardından yapay zeka-robot kontrolündeki bir Dünya'dan uzaklaşmak isteyecek.
İşte kehanet;
Yirmi yetmiş dörtte yıldızlar parlayacak,
İnsanlık ozmik bir rüyaya doğru yola çıkarken.
Mars, kızıl gezegen, görünürde bir hedef,
Yeni bir sınır, cesur bir uçuş.
Koloniler yükselecek, yabancı topraklarda,
İnsanlığın iddialı planlarını büyütürken.
Ancak bu bilinmeyen uzayda onları zorluklar bekliyor,
İnsanlar yabancı bir yere adapte olurken.
Nostradamus, insan ve makinenin mükemmel birleşimi olan "cyborg"ların sadece 61 yıl içinde gerçeğe dönüşeceğini tahmin etti.
Kehanetin tamamı;
İki bin seksen dört yılında,
Yeni bir kapı açmak için bir keşif bekliyor.
Bilimde bir adım, gizemli ve büyük,
Kendi sırlarını açığa çıkarıyor.
Beyin-makine füzyonunun yeni bir sınırı,
Bilişselliği geliştirmek, büyük bir katılım.
Sinirsel arayüzler ve iç içe geçmiş zihinlerle,
İnsanlığı geliştirecek büyük bir atılım.
Covid-19 pandemisinden sadece 65 yıl sonra, dünya başka bir ölümcül virüs arafından vurulacak. Ancak, Nostradamus, bu korkunç "bilinmeyen hastalığın" aslında ülkeler arasında yeni bir işbirliği çağını başlatacağını öngördü.
İşte kehanet;
Yirmi Seksen beş yılında, bilinmeyen bir hastalık,
Korkunç bir ses tonuyla dünyayı saracak.
Salgın yeniden, ölümcül gücüyle,
İnsanlığın dayanıklılığını sınayacak.
Birlik ve bilim galip gelecekt,
İnsanlık birleşirken, hastalığı kırmak için.
Sağlığ için öğrenilen bir ders,
Yaşama servetten daha fazla değer ver.
Sanal Nostradamus, uzun zamandır hayal edilen dünya barışının 21. yüzyılın son yılında nihayet gerçeğe dönüşeceğini tahmin etti. 2085 pandemisini atlatmak için çalışan ülkeler dünya çapında kalıcı bir barışın temellerini atmış olacak.
Umutlandıran kehanet ise şu şekilde;
Yirmi doksan dokuz yılında, derin bir barış,
Tüm ulusların üzerini örtecek.
Bir zamanlar savaş ve çekişmelerle parçalanmış bir dünya,
Uyum bulacak ve hayata yeni bir soluk getirecek.
Sınırlar silinecek, bölünmeler silinecek,