Nostradamus'un Vatikan kehaneti: Papa ölecek, yerine bir Romalı geçecek
Vatikan, Papa Francis'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu duyururken, 16. yüzyıl kahini Nostradamus'un kehanetleri yeniden gündeme geldi. Nostradamus, "Les Propheties" adlı eserinde çok yaşlı bir Papa'nın ölümünden sonra orta yaşta bir Romalı'nın seçileceğini öngörmüş ve bu öngörü Papa Francis ile ilişkilendirildi.
Vatikan, Papa Francis'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu açıklarken, 16. yüzyılın ünlü kahini Nostradamus'un ürpertici kehanetleri yeniden gündeme geldi.