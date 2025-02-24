Nostradamus'un Vatikan kehaneti: Papa ölecek, yerine bir Romalı geçecek

Buna ek olarak, Nostradamus, 2025’te "kozmostan gelen bir ateş topunun" dünyayı harap edeceğini ve iklim değişikliğinin doğal felaketlere yol açabileceğini öngörmüş, Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarına dikkat çekmişti.



Günümüzde de benzer tahminler ünlü Bulgar medyum Baba Vanga tarafından yapılmıştı. Vanga, 2024 yılı için güçlü bir ülkenin biyolojik silah kullanacağı ve dünya çapında büyük bir ekonomik kriz yaşanacağı kehanetlerinde bulunmuştu.



Bütün bu tahminler, insanların bilim ve kehanetlere olan ilgisini artırmaya devam ederken, Vatikan'daki kritik durum ve Nostradamus'un eski kehanetleri yeniden merak konusu olmaya devam ediyor.