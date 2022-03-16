Notre Dame Katedrali'nde olağanüstü keşif: Restorasyon çalışmaları 14. yüzyıldan kalma tabutları ortaya çıkardı

900 MİLYON EURO BAĞIŞ TOPLANDI

Öte yandan, Notre Dame Katedrali’nin inşası iki yüz yıl sürdü, ancak yenileme çalışmaları sırasında çıkan bir yangının ardından sadece 63 dakikada yıkıldı. Yangın, dünyanın dört bir yanından bağışların yanı sıra büyük bir duygu patlamasına yol açtı ve iki gün içinde katedralin restorasyonu için yaklaşık 900 milyon Euro (14,5 milyar Türk lirası) toplandı.