Notre Dame yangınında 'kısa devre' şüphesi
NTV Haber
Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame kilisesinde meydana gelen yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer şu ana kadar yapılan incelemeler sonucu yangının elektrik tesisatındaki bir kısa devreden çıktığını tahmin ettiklerini açıkladı. Öte yandan 856 yıllık katedralin tamamen yok olmasını önleyen itfaiye ekipleri için Elize Sarayı'nda tören düzenlendi.
-
1Fransa'nın başkenti Paris’in sembollerinden Notre Dame kilisesinde çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
-
2Paris'te olay yeri inceleme ekipleri ilk araştırma için kısa süreliğine katedral içine girebildi.
-
3Ancak kilisenin devam eden güvenlik tehlikesi nedeniyle iç mekanlarını tamamen incelemek için henüz izin çıkmadı.
-
4Araştırmacılarsa yangının elektrik tesisatındaki bir kısa devreden çıktığını tahmin ettiklerini bildirdi.
-
5Kilisenin hassas duvarları ahşap plakalarla desteklendi.
-
6Öte yandan katedraldeki tarihi eserlerin zarar görmemesi amacıyla alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri için elize sarayında bir tören düzenlendi.
-
7Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yangını söndürmek için seferber olan 400'den fazla itfaiye erini Elysee Sarayı'nda kabul etti.
-
8İtfaiye ekipleri için Paris belediye binası önünde de bir tören düzenlendi.
-
9Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo cesaretlerinden dolayı itfaiyecilere teşekkür etti.
-
10Yangın günü restorasyon çalışmaları yapan işçilerin yangından yarım saat önce katedrali terk ettiği öğrenildi.
-
11Hem katedral hem de restorasyon çalışanlarının ifadeleri alınmaya başlandı.