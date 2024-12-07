NTV çatışma bölgesinde: Fotoğraflarla çatışma bölgesindeki son durum
Suriye'de rejim karşıtlarının ilerleyişi sürüyor. Kritik kent Humus'un son durumu gündemdeki yerini koruyor. Kentte çatışmalar sürerken rejim güçlerinin çekildiği iddiası yalanlandı. Binlerce kişi bölgeden kıyı bölgelerine doğru göç ediyor. "Devrimin başkenti" olarak anılan Humus, doğalgaz ve petrol boru hatlarının geçtiği bölge olmasıyla enerji kaynakları açısından da stratejik konumda yer alıyor. Muhabir Osman Terkan ve Kameraman Cüneyt Ali Horozal bölgeden bildiriyor.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin Humus'tan kıyı bölgelerine doğru kaçtığını duyurdu.