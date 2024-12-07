NTV çatışma bölgesinde: Fotoğraflarla çatışma bölgesindeki son durum

Suriye'de rejim karşıtlarının ilerleyişi sürüyor. Kritik kent Humus'un son durumu gündemdeki yerini koruyor. Kentte çatışmalar sürerken rejim güçlerinin çekildiği iddiası yalanlandı. Binlerce kişi bölgeden kıyı bölgelerine doğru göç ediyor. "Devrimin başkenti" olarak anılan Humus, doğalgaz ve petrol boru hatlarının geçtiği bölge olmasıyla enerji kaynakları açısından da stratejik konumda yer alıyor. Muhabir Osman Terkan ve Kameraman Cüneyt Ali Horozal bölgeden bildiriyor.

NTV çatışma bölgesinde: Fotoğraflarla çatışma bölgesindeki son durum - 1

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin Humus'tan kıyı bölgelerine doğru kaçtığını duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

NTV çatışma bölgesinde: Fotoğraflarla çatışma bölgesindeki son durum - 2

Çatışmaların yoğunlaştığı Humus hem stratejik hem sembolik öneme sahip bir kent.

NTV çatışma bölgesinde: Fotoğraflarla çatışma bölgesindeki son durum - 3

2011'de Suriye'de Esad rejimine karşı ilk ayaklanmalar patlak verdiğinde Humus devrimin başkenti olarak anılmaya başlanmıştı.

NTV çatışma bölgesinde: Fotoğraflarla çatışma bölgesindeki son durum - 4

Humus, muhaliflerin Esad rejimine karşı silahlandığı ilk kent olarak da biliniyor.  En az 2 yıl süren çatışma ve kuşatmanın ardından Esad güçleri Mayıs 2016'da Humus'un kontrolü tamamen ele geçirmişti.

NTV çatışma bölgesinde: Fotoğraflarla çatışma bölgesindeki son durum - 5

Suriye'nin kuzey-güney ve doğu-batı eksenindeki önemli ticaret ve askeri yolların üzerinde bulunan Humus'un çevresinden doğalgaz ve petrol boru hatları geçiyor, dolayısıyla enerji kaynakları açısından da stratejik konumda.

NTV çatışma bölgesinde: Fotoğraflarla çatışma bölgesindeki son durum - 6

Humus'un ele geçirilmesi halinde Esad rejiminin başkent Şam ile kıyı bölgeleri arasındaki bağlantısının kesileceğine dikkat çekiliyor.

NTV çatışma bölgesinde: Fotoğraflarla çatışma bölgesindeki son durum - 7

Humus'un da düşmesi halinde Beşşar Esad iktidarının tehlikeye gireceği yorumları yapılıyor.

NTV çatışma bölgesinde: Fotoğraflarla çatışma bölgesindeki son durum - 8

Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün lideri Ebu Mohammed Al-Golani de esas amaçlarının Esad yönetimini devirmek olduğunu söyledi.

NTV çatışma bölgesinde: Fotoğraflarla çatışma bölgesindeki son durum - 9

Esad güçlerinin Humus'tan çekildiği iddia edildi. Suriye ordusu bu iddiayı yalanladı.

Kentte ve çevresinde çatışmaların sürdüğü belirtiliyor. 

Muhabir:  Osman Terkan, Kameraman:  Cüneyt Ali Horozal

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