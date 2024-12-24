NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi!

Suriye'de Esad rejimi, muhalif gruplar tarafından devrildi. NTV ekibi, çatışmaların ilk gününden itibaren Suriye'den gelişmeleri aktarıyor. Başkentte bulunan NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, Şam'da rejim karşıtlarının sorgulandığı, işkence gördüğü ve yıllarca tutulduğu istihbarat merkezine gitti. İşte Cüneyt Ali Horozal'ın objektifinden rejimin bir diğer işkence merkezi...

NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 1

NTV EKİBİ EL MUHABERAT YERLEŞKESİNDE

61 yıl boyunca Baas partisi ve Esad ailesi tarafından yönetilen Suriye, bir istihbarat ülkesi olarak biliniyordu.

Ülkede en bilinen istihbarat birimi El Muhaberat ile birlikte 14 istihbarat birimi daha yer alıyordu.

NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, El Muhaberat'ın ana yerleşkesindeki 215 numaralı ana istihbarat binasına gitti.

DÜNYA HABERLERİ

NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 2

İstihbarat binasından ziyade bir hapishane ve işkence merkezi görevi gören binalar yıllarca rejim karşıtlarının tutulduğu gözaltı merkezleri olarak kullanıldı.

NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 3

İnsanların önünden bile geçmeye korktuğu binalarda onlarca sorgu odası ve hücre bulunuyor.

NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 4

Nedensiz yere gözaltına alınan binlerce kişi bu binalarda sorgulandı ve yıllarca yargı karşısına çıkmadan bu hapishanelerde tutuldu.

NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 5

El Muhaberat binasının hemen altında rejim tarafından suçlu bulunan insanların konulduğu hapishane yer alıyor.

NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 6

Rejimin "insan mezbahası" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ni çağrıştıran hücrelerde, mahkumlar üst üste insanlık dışı koşullarda hapsediliyordu.

NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 7

Esad döneminde çok sayıda protestocu ile muhalif olduğu düşünülen Suriyeliler toplanarak Şam'daki cezaevlerinde gözaltına alındı.

NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 8

Rejimin işkence merkezlerinde geçirdiği günlerin ardından hayatta kalanlardan biri, her gün işkence gören insanların çığlıklarını duyduğunu aktardı.

NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 9

Bir diğeri ise, işkencecilerin özel "araçlar" kullandığını ve yaptıklarından zevk alıyor gibi göründüğünü belirtti.

NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 10
NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 11
NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 12
NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 13
NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 14
NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 15
NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 16
NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 17
NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 18
NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 19
NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 20
NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi! - 21
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