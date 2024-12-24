NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi!
Suriye'de Esad rejimi, muhalif gruplar tarafından devrildi. NTV ekibi, çatışmaların ilk gününden itibaren Suriye'den gelişmeleri aktarıyor. Başkentte bulunan NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, Şam'da rejim karşıtlarının sorgulandığı, işkence gördüğü ve yıllarca tutulduğu istihbarat merkezine gitti. İşte Cüneyt Ali Horozal'ın objektifinden rejimin bir diğer işkence merkezi...
NTV EKİBİ EL MUHABERAT YERLEŞKESİNDE
61 yıl boyunca Baas partisi ve Esad ailesi tarafından yönetilen Suriye, bir istihbarat ülkesi olarak biliniyordu.
Ülkede en bilinen istihbarat birimi El Muhaberat ile birlikte 14 istihbarat birimi daha yer alıyordu.
NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, El Muhaberat'ın ana yerleşkesindeki 215 numaralı ana istihbarat binasına gitti.