NTV ekibi Esad'ın istihbarat merkezinde: El Muhaberat'ın ana yerleşkesi!

NTV EKİBİ EL MUHABERAT YERLEŞKESİNDE

61 yıl boyunca Baas partisi ve Esad ailesi tarafından yönetilen Suriye, bir istihbarat ülkesi olarak biliniyordu.

Ülkede en bilinen istihbarat birimi El Muhaberat ile birlikte 14 istihbarat birimi daha yer alıyordu.

NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, El Muhaberat'ın ana yerleşkesindeki 215 numaralı ana istihbarat binasına gitti.