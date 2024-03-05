NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı
NATO, soğuk savaşın sona ermesinden bu yana en büyük tatbikatını yapıyor. 31 ülkeden 90 bin askerin katıldığı tatbikat, İttifak'ın olası bir saldırıya karşı askeri yanıt mekanizmalarını sınıyor. NTV kameramanı Cüneyt Ali Horozal'ın objektifinden tatbikat fotoğrafları...
NATO, savaşın devam ettiği Ukrayna'nın sınır komşusu Polonya'da soğuk savaşın sonra erdiği 1989 yılından bu yana gerçekleşen en büyük tatbikatı yapıyor.
Bu hafta, Türkiye'nin de katıldığı tatbikatın fotoğraflarını, NTV kameramanı Cüneyt Ali Horozal'ın objektifinden sizlere aktarıyoruz.