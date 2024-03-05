NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı

NATO, savaşın devam ettiği Ukrayna'nın sınır komşusu Polonya'da soğuk savaşın sonra erdiği 1989 yılından bu yana gerçekleşen en büyük tatbikatı yapıyor.

Bu hafta, Türkiye'nin de katıldığı tatbikatın fotoğraflarını, NTV kameramanı Cüneyt Ali Horozal'ın objektifinden sizlere aktarıyoruz.