NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı

NATO, soğuk savaşın sona ermesinden bu yana en büyük tatbikatını yapıyor. 31 ülkeden 90 bin askerin katıldığı tatbikat, İttifak'ın olası bir saldırıya karşı askeri yanıt mekanizmalarını sınıyor. NTV kameramanı Cüneyt Ali Horozal'ın objektifinden tatbikat fotoğrafları...

NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 1

NATO, savaşın devam ettiği Ukrayna'nın sınır komşusu Polonya'da soğuk savaşın sonra erdiği 1989 yılından bu yana gerçekleşen en büyük tatbikatı yapıyor.

Bu hafta, Türkiye'nin de katıldığı tatbikatın fotoğraflarını, NTV kameramanı Cüneyt Ali Horozal'ın objektifinden sizlere aktarıyoruz. 

DÜNYA HABERLERİ

NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 2

Planlaması 3 yıl önce yapılan tatbikat, 22 ocak tarihinde ABD, Kanada ve ingiltere'den kuvvetlerin Avrupa Kıtasına gelmesiyle birlikte başlayan Steadfast Defender 2024, Türkçe adıyla Sarsılmaz Savunma 2024 tatbikatında 6 hafta geride kaldı.

NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 3

Tatbikat, NATO'nun kurucu metni olan Washington Antlaşması'nın 5inci maddesi çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 4

Tatbikata ağırlıklı olarak deniz ve kara unsurları katılıyor.

31 NATO üyesi ülkeden, yaklaşık 90 bin askerin katıldığı tatbikatta, 80 Savaş Uçağı, 1100 Zırhlı Araç, 55 muhrip gemisi yer alıyor.

Müttefikler, üçüncü bir ülke tarafından olası bir saldırıya eşzamanlı verecekleri yanıtı test ediyor.

NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 5

Bu hafta Polonya ayağı gerçekleştirilien tatbikata Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı.

NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 6

130 gün sürecek tatbikat 10 Mayıs'ta sona erecek. Bu süre boyunca toplam 10 ulusal ve bölgesel tatbikat gerçekleştirilecek.

NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 7
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 8
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 9
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 10
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 11
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 12
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 13
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 14
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 15
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 16
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 17
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 18
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 19
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 20
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 21
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 22
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 23
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 24
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 25
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 26
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 27
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 28
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 29
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 30
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 31
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 32
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 33
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 34
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 35
NTV ekibi görüntüledi : Soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı - 36
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