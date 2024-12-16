NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem!

2015 tarihli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) raporunda hapishane gardiyanları, sadece 200 kişilik bir hücreye 600 tutukluyu nasıl doldurduklarını ve tutukluların tek bir ağrı kesici bile alabilmek için nasıl mücadele etmek zorunda kaldıklarını anlattı.