NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem!

Suriye'de Esad rejimi, muhalif gruplar tarafından devrildi. NTV ekibi, çatışmaların ilk gününden itibaren Suriye'den gelişmeleri aktarıyor. Başkentte bulunan NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, Şam'daki rejim hapishanelerindeki son durumu fotoğraflarla aktardı. Ekip geçtiğimiz günlerde "insan mezbahanesi" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ne de gitmişti. İşte Cüneyt Ali Horozal'ın objektifinden rejimin bir diğer işkence merkezi...

NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 1

NTV EKİBİ ŞAM'DA

NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, Esad rejiminin devrildiği Suriye'deki Mazzeh Askeri Havaalanı içindeki 431 nolu cezaevini ziyaret etti.

DÜNYA HABERLERİ

NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 2

"YERYÜZÜNDEKİ CEHENNEM"

Suriye'de işkenceleriyle bilinen rejim hapishaneleri, "Yeryüzündeki Cehennem" olarak anılıyor.

NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 3

2015 tarihli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) raporunda hapishane gardiyanları, sadece 200 kişilik bir hücreye 600 tutukluyu nasıl doldurduklarını ve tutukluların tek bir ağrı kesici bile alabilmek için nasıl mücadele etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 4

O dönemde çok sayıda protestocu ile muhalif olduğu düşünülen Suriyeliler toplanarak Şam'daki cezaevlerinde gözaltına alındı.

NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 5

Rejimin işkence merkezlerinde geçirdiği günlerin ardından hayatta kalanlardan biri, her gün işkence gören insanların çığlıklarını duyduğunu aktardı.

Bir diğeri ise, işkencecilerin özel "araçlar" kullandığını ve yaptıklarından zevk alıyor gibi göründüğünü belirtti.

NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 6
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 7
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 8
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 9
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 10
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 11
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 12
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 13
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 14
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 15
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 16
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 17
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 18
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 19
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 20
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 21
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 22
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 23
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 24
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 25
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 26
NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem! - 27
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