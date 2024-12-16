NTV ekibi rejim hapishanesinde: Fotoğraflarla yeryüzündeki cehennem!
Suriye'de Esad rejimi, muhalif gruplar tarafından devrildi. NTV ekibi, çatışmaların ilk gününden itibaren Suriye'den gelişmeleri aktarıyor. Başkentte bulunan NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, Şam'daki rejim hapishanelerindeki son durumu fotoğraflarla aktardı. Ekip geçtiğimiz günlerde "insan mezbahanesi" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ne de gitmişti. İşte Cüneyt Ali Horozal'ın objektifinden rejimin bir diğer işkence merkezi...
NTV EKİBİ ŞAM'DA
NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, Esad rejiminin devrildiği Suriye'deki Mazzeh Askeri Havaalanı içindeki 431 nolu cezaevini ziyaret etti.