NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi!
Suriye'de Esad rejimi, muhalif gruplar tarafından devrildi. Yeraltı hücreleri olduğu ve burada ulaşılamayan 100 bin tutuklu bulunduğu iddiasıyla başlatılan arama çalışmaları ise gizli hücreler olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadığı ifade edilerek sona erdirildi. NTV ekibi, çatışmaların ilk gününden itibaren Suriye'den gelişmeleri aktarıyor. Başkentte bulunan NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, son durumu fotoğraflarla aktardı. Cüneyt Ali Horozal'ın objektifinden rejimin işkence merkezlerinden Sednaya Hapishanesi ve tanık olduğu trajediler...
NTV EKİBİ SEDNAYA'DA
NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, Esad rejiminin devrildiği Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret etti.