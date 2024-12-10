NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi!

Suriye'de Esad rejimi, muhalif gruplar tarafından devrildi. Yeraltı hücreleri olduğu ve burada ulaşılamayan 100 bin tutuklu bulunduğu iddiasıyla başlatılan arama çalışmaları ise gizli hücreler olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadığı ifade edilerek sona erdirildi. NTV ekibi, çatışmaların ilk gününden itibaren Suriye'den gelişmeleri aktarıyor. Başkentte bulunan NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, son durumu fotoğraflarla aktardı. Cüneyt Ali Horozal'ın objektifinden rejimin işkence merkezlerinden Sednaya Hapishanesi ve tanık olduğu trajediler...

NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 1

NTV EKİBİ SEDNAYA'DA

NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, Esad rejiminin devrildiği Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret etti.

DÜNYA HABERLERİ

NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 2

157 BİN TUTUKLU

Suriye'de rejimle özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi, muhalifler mahkumları serbest bırakıncaya dek iç savaş boyunca en az 157 bin tutukluya ev sahipliği yaptı.

NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 3

ÇOCUKLAR VE KADINLAR DA TUTUKLANDI

Bunlar arasında 5 bin 274 çocuk ve 10 bin 221 kadın da var. Ayrıca, bu süre zarfında 15 binden fazla kişinin işkence altında öldüğü iddia ediliyor.

NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 4

Şam'ın dışında bulunan bu yer, bir tepede yer alıyor ve 1,4 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.

NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 5

2017 tarihli bir Uluslararası Af Örgütü raporu, Sednaya'da binlerce kişinin toplu olarak asıldığını tespit etti.

NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 6

Hapishane bu olayın ardından, "İnsan Mezbahası" olarak anılmaya başladı.

NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 7

VÜCUT PRESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Hapishanelerden birinin içinden gelen yeni görüntülerde, kemikleri kırmak ve mahkumları infaz etmek için kullanılmış gibi görünen, ortaçağa özgü bir vücut presi görülüyor.

NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 8

MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILDI

Sednaya Hapishanesi'ndeki mahkumlar, başkent Şam'da yönetimi ele geçiren muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 9

ARAMA ÇALIŞMALARI TÜM GÜN SÜRDÜ

Özgürlüğüne kavuşan çok sayıda tutuklu aileleriyle yeniden bir araya gelirken, hapishanede gizli yeraltı hücreleri olduğu iddiasıyla başlatılan arama çalışmaları devam etti.

NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 10

ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler'den yapılan açıklamada, uzman ekiplerin hapishanenin tüm bölümlerini detaylı bir şekilde aradığı ancak keşfedilmemiş gizli hücreler olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadığı ifade edildi.

Arama çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.

Daha önce görüntülendiği iddia edilen 100 bin kayıp mahkumun aslında kurtarıldığı ortaya çıktı.

NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 11
NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 12
NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 13
NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 14
NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 15
NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 16
NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 17
NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 18
NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 19
NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 20
NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 21
NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 22
NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 23
NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 24
NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 25
NTV ekibi Sednaya Hapishanesi'nde: Fotoğraflarla rejimin işkence merkezi! - 26
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