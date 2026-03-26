NTV ekibi Tel Aviv'in en büyük sığınağını görüntüledi
26.03.2026 21:05
Son Güncelleme: 26.03.2026 21:19
NTV - Haber Merkezi
İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sürerken, Tel Aviv'de bir kapalı otopark, sığınağa dönüştürüldü. Siren seslerini duyan İsrailliler, sığınağa akın ediyor. NTV ekibi Tel Aviv'in en büyük sığınaklarından biri sayılan o otoparkı görüntüledi. (Haber: Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal)
ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta, müzakere yürütülmesine rağmen uluslararası hukuku hiçe sayarak İran'a saldırı başlattı.
İlk günkü saldırıda İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki kız ilkokuluna füze atıldı. Korkunç saldırıda 153 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti. 28 Şubat'taki saldırıda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili de öldürüldü.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. İran'ın misilleme saldırıları sonucu İsrail kentlerinde ve ABD üslerinde ağır hasar oluştu..
Orta Doğu’yu ateş çemberine çeviren hukuksuz saldırıların ardından İran'ın ABD ve İsrail'i şaşırtan misillemeleri, İsrail'de gündelik hayatı tamamen durdurdu.
İsrailliler her gün defalarca çalan sirenler nedeniyle sık sık sığınaklara koşmak zorunda kaldı. Birçok İsrailli ise yaşadıkları korku nedeniyle tamamen sığınaklarda barınmaya başladı.
Başkent Tel Aviv'de bir kapalı otopark, sığınağa dönüştürüldü. NTV ekibi Tel Aviv'in en büyük ve en kalabalık sığınağını görüntüledi.
Savaşın başlamasından bu yana yüzlerce İsrailli bir AVM'nin altında bulunan bu sığınakta yaşıyor. Kentte bunun gibi onlarca sığınak buluyor.