NTV ekibi Tel Aviv'in en büyük sığınağını görüntüledi

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sürerken, Tel Aviv'de bir kapalı otopark, sığınağa dönüştürüldü. Siren seslerini duyan İsrailliler, sığınağa akın ediyor. NTV ekibi Tel Aviv'in en büyük sığınaklarından biri sayılan o otoparkı görüntüledi. (Haber: Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal)