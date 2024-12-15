NTV Ekibi, yeniden açılışa hazırlanan Şam Havalimanı'ndaki çalışmaları görüntüledi
Esad rejiminin devrilmesine kadar giden muhaliflerin ilerleyişi nedeniyle kapatılan Şam Havalimanı, 18 Aralık'ta yeniden faaliyete geçecek. Havalimanındaki hazırlığı NTV ekibinden Osman Nuri Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal yerinde izledi. Havalimanında, Esad'a ait olduğunu düşünülen bir zırhlı araç da bulunuyor.
Suriye'nin Şam Uluslararası Havalimanı, Beşar Esad rejimininin devrilmesinin ardından 18 Aralık'ta yeniden açılacak.
Havaalanı müdürü Anis Fallouh, AFP'ye yaptığı açıklamada, “Allah'ın izniyle havalimanı mümkün olan en kısa sürede yeniden açılacak çünkü var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Fallouh, “Uçakların kapatılmış olan Suriye hava sahası üzerinden yeniden uçuş yapmalarına hızlı bir şekilde izin verebiliriz” diye konuştu.
Şam'da bulunan NTV ekibinden kameraman Cüneyt Ali Horozal, havalimanındaki son durumu görüntüledi.