NTV Ekibi, yeniden açılışa hazırlanan Şam Havalimanı'ndaki çalışmaları görüntüledi

Esad rejiminin devrilmesine kadar giden muhaliflerin ilerleyişi nedeniyle kapatılan Şam Havalimanı, 18 Aralık'ta yeniden faaliyete geçecek. Havalimanındaki hazırlığı NTV ekibinden Osman Nuri Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal yerinde izledi. Havalimanında, Esad'a ait olduğunu düşünülen bir zırhlı araç da bulunuyor.

NTV Ekibi, yeniden açılışa hazırlanan Şam Havalimanı'ndaki çalışmaları görüntüledi - 1

Suriye'nin Şam Uluslararası Havalimanı, Beşar Esad rejimininin devrilmesinin ardından 18 Aralık'ta yeniden açılacak.

Havaalanı müdürü Anis Fallouh, AFP'ye yaptığı açıklamada, “Allah'ın izniyle havalimanı mümkün olan en kısa sürede yeniden açılacak çünkü var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Fallouh, “Uçakların kapatılmış olan Suriye hava sahası üzerinden yeniden uçuş yapmalarına hızlı bir şekilde izin verebiliriz” diye konuştu.

Şam'da bulunan NTV ekibinden kameraman Cüneyt Ali Horozal, havalimanındaki son durumu görüntüledi.

DÜNYA HABERLERİ

NTV Ekibi, yeniden açılışa hazırlanan Şam Havalimanı'ndaki çalışmaları görüntüledi - 2

BAYRAK DEĞİŞİMİ

Şam Havalimanı'nda çarşamba günü ilk uçuşun Halep'e düzenleneceği bildirildi. 

Şu an uçakların bakımı yapılıyor ve gövdede bulunan bayraklar, yeni hükümetin bayrağıyla değiştiriliyor.

NTV Ekibi, yeniden açılışa hazırlanan Şam Havalimanı'ndaki çalışmaları görüntüledi - 3

ZIRHLI ARAÇ AYRINTISI

VIP girişi önünde ise Beşar Esad'a ait olduğu düşünülen bir zırhlı araç bulunuyor.

Havaalanının uçak bakım müdürü Samer Radi, Suriye Havayolları'nın sekizi Airbus A320-20 olmak üzere 12 uçaklık bir filoya sahip olduğunu belirtti.

NTV Ekibi, yeniden açılışa hazırlanan Şam Havalimanı'ndaki çalışmaları görüntüledi - 4

Şam Uluslararası Havalimanı ülkenin en büyük havalimanı. Kasım 2023'te İsrail tarafından bombalandıktan sonra hizmet dışı bırakıldı.

NTV Ekibi, yeniden açılışa hazırlanan Şam Havalimanı'ndaki çalışmaları görüntüledi - 5

"ESAD BURADAN KAÇTI"

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman'a göre Esad, askeri ve güvenlik güçleri geri çekilirken Şam Uluslararası Havaalanı üzerinden Suriye'yi terk etti.

NTV Ekibi, yeniden açılışa hazırlanan Şam Havalimanı'ndaki çalışmaları görüntüledi - 6

Ülkenin en büyük havalimanı olan Şam Uluslararası Havalimanı, sonuncusu kasım ayında olmak üzere, İsrail'in hava saldırıları nedeniyle daha önce de birçok kez hizmet dışı bırakılmıştı.

NTV Ekibi, yeniden açılışa hazırlanan Şam Havalimanı'ndaki çalışmaları görüntüledi - 7

Eski muhalif grupların silahlı üyeleri havalimanı çevresinde konuşlanırken, işçiler yeni rejime bağlı güvenlik güçlerinin konuşlandığı içeride çalışmaya devam ediyor.

NTV Ekibi, yeniden açılışa hazırlanan Şam Havalimanı'ndaki çalışmaları görüntüledi - 8

Düşmeden önce 14 yılı aşkın bir süre boyunca protestolara ve silahlı isyana direnen Esad, iktidarda kalabilmek için 500 binden fazla insanın ölümüne ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden olan acımasız askeri taktikler kullandı.

NTV Ekibi, yeniden açılışa hazırlanan Şam Havalimanı'ndaki çalışmaları görüntüledi - 9

İsyancılar son saldırılarını 27 Kasım'da, Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasında kırılgan bir ateşkesin ilan edilmesinden kısa bir süre sonra başlattı.

NTV Ekibi, yeniden açılışa hazırlanan Şam Havalimanı'ndaki çalışmaları görüntüledi - 10

Suriye'de çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana İsrail ülke genelinde yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

NTV Ekibi, yeniden açılışa hazırlanan Şam Havalimanı'ndaki çalışmaları görüntüledi - 11
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