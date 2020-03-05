NTV İdlib'de savaşın izlerini görüntüledi



İdlib... 2011'de başlayan iç savaştan kaçan milyonlarca Suriyeli'nin sığındığı kent. Artık savaşın tam ortasında kalan İdlib'de halk açlık ve yaşam mücadelesi veriyor. Savaşın izleri ise her yerde.

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NTV Haber 05.03.2020 - 17:46

Türkiye sınırına 50 kilometre uzakta olan İdlib'te patlama seslerine rağmen hayat devam ediyor.

NTV'den Merih Ak ve kameraman Burak Uygun, İdlib kent merkezine giderek savaşın ortasında yaşayan halkın durumunu görüntüledi.

Tarım ve sanayinin önemli merkezlerinden İdlib, savaşın en çok zarar verdiği yerlerden biri oldu. İç savaştan kaçan milyonlarca suriyeli idlib'e sığındı.

Yaklaşık 10 yıldır savaşın en yoğun yaşandığı yerlerden olan İdlib kent merkezinin genelinde savaşın izlerini görmek mümkün.

Savaştan sıkılmış İdlibliler ise zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Halk işsizlik ve açlık içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Bir İdlibli içinde bulundukları durumu, "Açız, çalışmak istiyoruz iş yok. Ailemize akşam yemek götüremiyoruz. Türkiye'den gelen yardımlarla ayakta duruyoruz. Artık bu zulüm bitsin. Esad gitsin biz de evlerimize dönelim" diye anlatıyor.

Korku içinde yaşayan halk, bir an önce hayatın normale dönmesini istiyor.

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