NTV Özel: Midilli Adası'nda umuda yolculuğun fotoğrafları

Türkiye'nin sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellemeyeceğini açıklamasının ardından Yunanistan'a sığınmacı akını sürüyor. Türkiye'den çıkan sığınmacıların bir bölümü Yunanistan'ın Midilli Adası’na şişme botlarla ulaştı. Plastik botlarla Ege Denizi’ni geçen sığınmacıları kıyıda yardım görevlileri karşıladı. Onların tek çıkış yolu, başka ülkelere sığınmak, umuda yolculuk. İki gündür Midilli'de bulunan NTV Atina Temsilcisi Derya Özcan, bölgedeki son durumu fotoğrafladı.
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