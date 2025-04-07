Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak?

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU 2100'DE NE KADAR OLACAK?

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmalara göre, Türkiye’nin 2100 yılına kadar nüfusu yaklaşık 89 milyon civarında olması öngörülüyor.



Son yıllarda doğum oranlarında görülen düşüş ve yaşlanan nüfus, ülkenin demografik yapısını yeniden şekillendiriyor. Ancak Türkiye’nin en büyük avantajı, dinamik ve genç iş gücü potansiyeli ile stratejik göç politikaları olacak.



Bu faktörler, Türkiye’yi her ne kadar ilk 10 içerisine sokmasa da, bölgesel bir güç ve ekonomik merkez olarak konumlandırmaya devam edecek.