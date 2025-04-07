Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak?
2100 yılında dünyanın en kalabalık ülkelerinin hangileri olacağı, yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmaya başladı. Geleceğe yönelik yapılan nüfus projeksiyonları, 2100 yılına gelindiğinde dünya demografisinin köklü bir dönüşüm yaşayacağını gösteriyor. Birleşmiş Milletler ve çeşitli uluslararası araştırma kuruluşlarının verilerine göre, gelişmekte olan ülkeler nüfus yarışında hızla öne çıkarken, bazı gelişmiş ülkelerde ise belirgin bir azalma öngörülüyor. Peki, 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri olacak? Ve Türkiye’nin bu tabloda yeri ne?
2100 yılı, yalnızca ekonomik ve teknolojik değil, aynı zamanda demografik güçlerin de yeniden dağıldığı bir dönem olacak. Özellikle Afrika kıtası, dünya nüfus dengesini yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Peki, 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri olacak? Türkiye kaçıncı sırada?