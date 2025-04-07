Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak?

2100 yılında dünyanın en kalabalık ülkelerinin hangileri olacağı, yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmaya başladı. Geleceğe yönelik yapılan nüfus projeksiyonları, 2100 yılına gelindiğinde dünya demografisinin köklü bir dönüşüm yaşayacağını gösteriyor. Birleşmiş Milletler ve çeşitli uluslararası araştırma kuruluşlarının verilerine göre, gelişmekte olan ülkeler nüfus yarışında hızla öne çıkarken, bazı gelişmiş ülkelerde ise belirgin bir azalma öngörülüyor. Peki, 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri olacak? Ve Türkiye’nin bu tabloda yeri ne?

Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak? - 1

2100 yılı, yalnızca ekonomik ve teknolojik değil, aynı zamanda demografik güçlerin de yeniden dağıldığı bir dönem olacak. Özellikle Afrika kıtası, dünya nüfus dengesini yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Peki, 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri olacak? Türkiye kaçıncı sırada?

DÜNYA HABERLERİ

Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak? - 2

2100 YILINDA EN KALABALIK OLACAK OLAN ÜLKELER

İşte yüzyılın sonunda dünya sahnesinde nüfus açısından öne çıkacak ülkeler ve tahmini rakamlar:

Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak? - 3

MISIR – 160 MİLYON KİŞİ

Tarihsel mirasıyla dikkat çeken Mısır, Kuzey Afrika’nın en kalabalık ülkesi olmaya devam edecek.

Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak? - 4

TANZANYA - 186 MİLYON KİŞİ

Nüfus artışıyla Afrika’nın önemli demografik güçlerinden biri haline geliyor.

Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak? - 5

ETİYOPYA - 191 MİLYON KİŞİ

Afrika’nın doğusundan güçlü bir oyuncu daha: Etiyopya.

Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak? - 6

ENDONEZYA - 284 MİLYON KİŞİ

Güneydoğu Asya’nın en kalabalık ülkesi olarak konumunu koruyacak.

Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak? - 7

DEMOKRATİK KONGO - 296 MİLYON KİŞİ

Afrika’nın kalbinde yer alan bu ülke, büyük potansiyeliyle ön plana çıkacak.

Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak? - 8

PAKİSTAN - 316 MİLYON KİŞİ

Güney Asya’nın hızla büyüyen ülkesi Pakistan, demografik gücüyle dikkat çekiyor.

Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak? - 9

ABD - 336 MİLYON KİŞİ

Göçmen politikaları sayesinde istikrarını koruyan Amerika, yüzyılın sonunda da kalabalık bir nüfusa sahip olacak.

Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak? - 10

ÇİN - 732 MİLYON KİŞİ

Çin, yaşlanan nüfusu ve düşük doğum oranları nedeniyle düşüşte. Yine de ilk üçte kalmayı sürdürecek.

Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak? - 11

NİJERYA - 791 MİLYON KİŞİ

Afrika kıtasının yükselen gücü Nijerya, genç nüfusu ve yüksek doğurganlık oranlarıyla zirveye doğru ilerliyor.

Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak? - 12

HİNDİSTAN - 1 MİLYAR 90 MİLYON KİŞİ

Hindistan, liderlik koltuğunu bırakmıyor. Nüfus artış hızında yavaşlama yaşansa da dünyanın en kalabalık ülkesi olmaya devam edecek.

Nüfus haritası yeniden çiziliyor! 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri, Türkiye kaçıncı sırada olacak? - 13

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU 2100'DE NE KADAR OLACAK?

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmalara göre, Türkiye’nin 2100 yılına kadar nüfusu yaklaşık 89 milyon civarında olması öngörülüyor.

Son yıllarda doğum oranlarında görülen düşüş ve yaşlanan nüfus, ülkenin demografik yapısını yeniden şekillendiriyor. Ancak Türkiye’nin en büyük avantajı, dinamik ve genç iş gücü potansiyeli ile stratejik göç politikaları olacak.

Bu faktörler, Türkiye’yi her ne kadar ilk 10 içerisine sokmasa da, bölgesel bir güç ve ekonomik merkez olarak konumlandırmaya devam edecek.

DAHA FAZLA GÖSTER