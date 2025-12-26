"Nuh tufanı kopacak" diyen sahte peygamberin yalanı tutmadı. "Seneye ertelendi" dedi
26.12.2025 12:34
Son Güncelleme: 26.12.2025 14:51
NTV - Haber Merkezi
Gana'lı Ebo Noah, geçtiğimiz ağustos ayında Noel gününde tufan kopacağını söylemişti. Noah, son paylaşımında ise sevenlerine tufanın ertelendiğini duyurdu.
Gana'da yaşayan Papaz Ebo Noah, gördüğünü iddia ettiği rüya üzerine Allah'tan kıyametin kopacağı üzerine mesaj aldığını ve Noel günü ikinci Büyük Tufan'ın başlayacağını söyledi. Kendini peygamber ilan eden Ebo Noah, 3 yıl içerisinde Nuh'un gemisini andıran 10 büyük ahşap gemi inşa ettiğini ve büyük bir sel felaketiyle dünyanın sular altında kalacağını savundu.
Ebo Noah'a göre bu gemiler yaklaşan felaketten etkilenebilecek insanlar yararına hazırlandı. Kendi sosyal medya hesabında paylaşım yapan Ebo Noah'ın proje görüntüleri ve videoları sosyal medyada merak uyandırdı.
GEMİLER BAĞIŞLARLA FİNANSE EDİLİYOR
Gemiler, Ebo Noah'a inanan insanların bağışlarıyla finanse edildiği ve her geminin yapımında yaklaşık 250 bin özel seçilmiş ahşap parça kullanıldığı belirtildi. Papaz, gemiye gelecek insanlar için “Gemi için para yok, Tanrı herkes için” şeklinde çağrı yaptı. Herkese açık ve ücretsiz olan gemilere binmek için farklı ülkelerden insanlar Gana'ya akın etti.
TUFAN KOPMADI, LÜKS ARABASIYLA POZ VERDİ
Dünyanın sular altında kalacağına emin olan Ebo Noah, Noel gecesini gemisinin üzerinde geçirerek "büyük felaket"i bekleyeceğini söyledi. 25 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen felaket için Ebo Noah, sevenlerine sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı. Verdiği müjdede ise Ebo Noah şöyle konuştu:
"Tanrı, daha fazla gemi inşa etmemiz için kıyameti erteledi. Hazırdaki 10 gemiden fazlasını yapıp, herkesi kurtarmamız için Tanrı tufanı gelecek yıla erteledi, bize mühlet verdi. Kimseden para istemiyorum. Evinizde kalın. Herkese mutlu noeller!”
Destekçilerinin "Modern çağın Nuh'u" olarak gördüğü Ebo Noah, 25 Aralık'ta kıyamet kopmazsa takipçileriyle kutlayacağının sözünü vermişti. Sosyal medyada paylaşılan son görüntülerinde ise papaz, son model arabasıyla bölgede turluyor.