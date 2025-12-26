"Nuh tufanı kopacak" diyen sahte peygamberin yalanı tutmadı. "Seneye ertelendi" dedi

Gana'da yaşayan Papaz Ebo Noah, gördüğünü iddia ettiği rüya üzerine Allah'tan kıyametin kopacağı üzerine mesaj aldığını ve Noel günü ikinci Büyük Tufan'ın başlayacağını söyledi. Kendini peygamber ilan eden Ebo Noah, 3 yıl içerisinde Nuh'un gemisini andıran 10 büyük ahşap gemi inşa ettiğini ve büyük bir sel felaketiyle dünyanın sular altında kalacağını savundu.

Ebo Noah'a göre bu gemiler yaklaşan felaketten etkilenebilecek insanlar yararına hazırlandı. Kendi sosyal medya hesabında paylaşım yapan Ebo Noah'ın proje görüntüleri ve videoları sosyal medyada merak uyandırdı.