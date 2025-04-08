Nuh'un Gemisi Türkiye'de mi? Bilim insanları kazı planlarını açıkladı

EKİPLER KAZI YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Araştırma ekibinden Andrew Jones, İngiliz gazetesi The Sun'a yaptığı açıklamada, "Bu bölge sert kışların yaşandığı aktif bir coğrafyanın ortasında yer alıyor, dolayısıyla bölgeyi korumak bizim en büyük önceliğimiz" dedi.

Jones, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde, Türk üniversite ortaklarımız, tespit ettiğimiz yapıların gerçekten insan yapımı mı yoksa sadece doğal oluşumlar mı olduğunu belirlemek için toprak örneklemesi ve radar taramaları gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Yeterli kanıt toplandıktan ve uygun bir koruma planı oluşturulduktan sonra kazı süreci planlanmaya başlayacak.