Nuh'un Gemisi Türkiye'de mi? Bilim insanları kazı planlarını açıkladı
Ağrı Dağı yakınlarında bulunan ve Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını barındırdığına inanılan alan, yıllar süren araştırmanın ardından ilk kez kazı çalışmaları için hazırlanıyor. Yer altını görmek ve gemiyi tespit etmek için radar taramaları yapan araştırmacılar, uygun bir koruma planı oluşturulduktan sonra kazı sürecini planlamaya başlayacak.
GEMİ TÜRKİYE'DE ARANACAK
İncil'deki en meşhur hikayelerden birine ilham kaynağı olan Nuh'un Gemisi, antik bir tufan sırasında insanlığı ve hayvanları kurtarmasıyla biliniyor.
Araştırmacılar, dinler tarihine yön veren ahşap geminin kaslıntılarının Türkiye'de saklı olduğuna inanıyor.