Nükleer savaşın ayak sesleri mi? Kim Jong Un fabrikaya gitti, "Silah sayısını artırın" dedi!
Binlerce askeri Rusya’da Ukrayna’ya karşı savaşan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, nükleer silah enstitüsüne yeni bir ziyaret gerçekleştirdi. Kim, “şaşırtıcı üretim sonuçları” elde ettikleri için bilim insanlarına övgüler yağdırdı. Bu yıl, ülkenin nükleer güçlerini artırma çağrısında bulundu. Kim'le görüşmek istediğini söyleyen Trump'ın bu açıklamalara nasıl tepki vereceği merak ediliyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir nükleer malzeme üretim üssü ve nükleer silah enstitüsüne yaptığı ziyaret sırasında bu yıl nükleer kapasiteyi güçlendirme çağrısında bulundu.
Ülkenin büyüyen nükleer cephaneliğine dikkat çeken ziyaret, Pyongyang yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve dönüşü öncesinde güç gösterisini artırdığı bir döneme denk geldi.