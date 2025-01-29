Nükleer savaşın ayak sesleri mi? Kim Jong Un fabrikaya gitti, "Silah sayısını artırın" dedi!

Binlerce askeri Rusya’da Ukrayna’ya karşı savaşan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, nükleer silah enstitüsüne yeni bir ziyaret gerçekleştirdi. Kim, “şaşırtıcı üretim sonuçları” elde ettikleri için bilim insanlarına övgüler yağdırdı. Bu yıl, ülkenin nükleer güçlerini artırma çağrısında bulundu. Kim'le görüşmek istediğini söyleyen Trump'ın bu açıklamalara nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

Nükleer savaşın ayak sesleri mi? Kim Jong Un fabrikaya gitti, "Silah sayısını artırın" dedi! - 1

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir nükleer malzeme üretim üssü ve nükleer silah enstitüsüne yaptığı ziyaret sırasında bu yıl nükleer kapasiteyi güçlendirme çağrısında bulundu.

Ülkenin büyüyen nükleer cephaneliğine dikkat çeken ziyaret, Pyongyang yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve dönüşü öncesinde güç gösterisini artırdığı bir döneme denk geldi.

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Nükleer savaşın ayak sesleri mi? Kim Jong Un fabrikaya gitti, "Silah sayısını artırın" dedi! - 2

“ŞAŞIRTICI ÜRETİM SONUÇLARI”

Kuzey Kore devlet medyası KCNA'nın bildirdiğine göre Kim, tesisi ziyaretinde, silah sınıfı nükleer materyal üretme süreci ve 2025 ve sonrasına yönelik planları hakkında bilgi aldı. Bilim insanlarını ve diğer çalışanlara, geçen yılki çalışmalarında “dikkate değer başarılar” ve “şaşırtıcı üretim sonuçları” elde ettikleri için övgüler yağdırdı.

Kim, bu yıl silah sınıfı nükleer malzeme üretiminde daha fazla başarı elde edilmesi ve ülkenin nükleer kuvvetlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kuzey Kore lideri, burada yaptığı konuşmada, “Bu yıl, nükleer güçlerin güçlendirilmesi çizgisinin uygulanması sırasında önemli dönemde görevleri yerine getirmemiz gereken önemli bir dönüm noktası olduğu için çok önemli bir yıl” dedi.

Kim, Kuzey Kore'nin “en acımasız düşman ülkeler” ile uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle dünyanın en istikrarsız güvenlik durumu ile karşı karşıya olduğunu ve bunun da ülkenin nükleer kapasitesini arttırmasını kaçınılmaz kıldığını belirtti.

Nükleer savaşın ayak sesleri mi? Kim Jong Un fabrikaya gitti, "Silah sayısını artırın" dedi! - 3

NÜKLEER CEPHANELİĞİN AMACI

Pyongyang uzun zamandır nükleer cephaneliğinin 1950-53 Kore Savaşı sırasında Kuzey'le savaşan Washington ve müttefiklerinden gelen tehditleri savuşturmayı amaçladığını savunuyor.

Analistler Kuzey Kore'nin 90 kadar nükleer savaş başlığı inşa etmeye yetecek kadar bölünebilir malzeme üretmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Seul Ulusal İstihbarat Servisi, Kuzey'in son güç gösterisinin, geçen ay yapılan önemli bir yılsonu politika toplantısında “ABD karşıtı en sert karşı eylem” sözü verdikten sonra ABD'nin caydırıcı varlıklarını göstermek ve Trump'ın dikkatini çekmek amaçlı olduğunu söyledi.

Nükleer savaşın ayak sesleri mi? Kim Jong Un fabrikaya gitti, "Silah sayısını artırın" dedi! - 4

TRUMP, KİM’E SICAK MESAJ VERDİ

İlk döneminde Kim'le eşi benzeri görülmemiş zirveler gerçekleştiren ve aralarındaki kişisel uyuma övgüler yağdıran Trump, geçtiğimiz hafta Kim'e tekrar ulaşacağını açıkladı. 

Göreve başladığı 20 Ocak günü Trump, Senato'daki onay oturumunda Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaptığı gibi Kuzey Kore'yi “nükleer güç” olarak tanımlamış ve Washington'un nükleer silahsızlanma müzakereleri yerine silah azaltma görüşmeleri isteyip istemeyeceği konusunda soru işaretleri yaratmıştı.

Nükleer savaşın ayak sesleri mi? Kim Jong Un fabrikaya gitti, "Silah sayısını artırın" dedi! - 5

ABD, DAHA GENİŞ KUZEY POLİTİKASI İSTİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato'daki onay oturumunda Trump'ın Kuzey Kore ile geçmişteki angajmanını selamladı ve çok ciddi, daha geniş bir Kuzey Kore politikası için “iştah” olması gerektiğine inandığını söyledi.

Rubio, Trump'ın angajmanının nihayetinde her şeyi başaramadığını ancak Kuzey Kore liderinin nükleer silahlarını iktidarda kalmak için “sigorta poliçesi” olarak görmesine rağmen Kim'in füze denemelerini durdurduğunu söyledi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının herhangi bir angajman için hedef olarak kalması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray yorum konuyla ilgili yorum yapmadı ancak bir kaynak Reuters'a, Trump'ın Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı dün, Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes'a dayandırdığı haberinde Trump'ın Kuzey Kore'nin “tamamen nükleer silahlardan arındırılmasını” takip edeceğini bildirdi.

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