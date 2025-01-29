Nükleer savaşın ayak sesleri mi? Kim Jong Un fabrikaya gitti, "Silah sayısını artırın" dedi!

“ŞAŞIRTICI ÜRETİM SONUÇLARI”

Kuzey Kore devlet medyası KCNA'nın bildirdiğine göre Kim, tesisi ziyaretinde, silah sınıfı nükleer materyal üretme süreci ve 2025 ve sonrasına yönelik planları hakkında bilgi aldı. Bilim insanlarını ve diğer çalışanlara, geçen yılki çalışmalarında “dikkate değer başarılar” ve “şaşırtıcı üretim sonuçları” elde ettikleri için övgüler yağdırdı.

Kim, bu yıl silah sınıfı nükleer malzeme üretiminde daha fazla başarı elde edilmesi ve ülkenin nükleer kuvvetlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kuzey Kore lideri, burada yaptığı konuşmada, “Bu yıl, nükleer güçlerin güçlendirilmesi çizgisinin uygulanması sırasında önemli dönemde görevleri yerine getirmemiz gereken önemli bir dönüm noktası olduğu için çok önemli bir yıl” dedi.

Kim, Kuzey Kore'nin “en acımasız düşman ülkeler” ile uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle dünyanın en istikrarsız güvenlik durumu ile karşı karşıya olduğunu ve bunun da ülkenin nükleer kapasitesini arttırmasını kaçınılmaz kıldığını belirtti.