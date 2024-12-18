Nükleer sığınak satışları patladı: Fiyatı multimilyonlara kadar çıkıyor!

ORTALAMA 500 BİN DOLAR

Hubbard, sığınaklarının tüm afetler için inşa edildiğini söyledi.

“Hortumdan kasırgaya, nükleer serpintiden pandemiye ve hatta yanardağ patlamasına kadar her şey için uygunlar” diye ekledi.

Fiyatların 20 bin dolardan multimilyonlara kadar gittiğini, ortalama 500 bin dolar olduğunu kaydetti.

Çoğu gün en az bir sığınak sattığını ifade etti.

ABD hükümetinin nükleer silahlar tasarladığı Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda radyasyon güvenliği uzmanı olan Brooke Buddemeier ise “Bakın, bu serpintiye maruz kalma tamamen önlenebilir çünkü bu patlamadan sonra olan bir şey” dedi.

“Oldukça belirgin bir nükleer patlama olayı, büyük bir bulut olacak. Bu yüzden sadece içeri girmek, bu parçacıkların düştüğü yerden uzaklaşmak sizi ve ailenizi güvende tutabilir” diye ekledi.