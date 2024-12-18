Nükleer sığınak satışları patladı: Fiyatı multimilyonlara kadar çıkıyor!
İçinde sürünmek için küçük metal kutulardan, abartılı yeraltı malikanelerine kadar özel sığınak satışları dünya çapında artıyor. Fiyatların 20 bin dolardan multimilyonlara kadar çıktığı belirtiliyor. Ancak eleştirmenler, bu sığınakların koruyuculuğundan şüpheli. Peki gerçekten nükleer sığınaklar bizi radyoaktif saldırılardan koruyabilir mi?
Küresel güvenlik liderleri, silah harcamaları geçen yıl 91,4 milyar dolara yükselirken nükleer tehditlerin arttığı uyarısında bulunuyor.
Aynı zamanda, içinde sürünmek için küçük metal kutulardan abartılı yeraltı malikanelerine kadar özel sığınak satışları da dünya çapında artıyor.
Eleştirmenler ise bu sığınakların nükleer bir savaşın atlatılabilir olduğuna dair yanlış bir algı yarattığı konusunda uyarıyor.
Bir atom patlaması sırasında yaşamayı planlayan insanların nükleer tehditlerin yarattığı gerçek ve güncel tehlikelere ve kitle imha silahlarının yayılmasının durdurulmasına yönelik kritik ihtiyaca odaklanmadıklarını savunuyorlar.