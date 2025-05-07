Nükleer silaha sahip ülkeler 2025: En fazla nükleer savaş başlığı hangi ülkede var?

Özellikle son dönemde savaş teknolojilerinde yaşanan değişim ile birlikte nükleer silahlara olan yatırımda arttı. Aktif savaş başlıklarının sayısı azalmaya devam etse de ülkeler bu alanlara yatırım yapmaya devam ediyor. ABD ve Rusya, nükleer savaş başlıklarını füze, uçak ve denizaltı fırlatma sistemlerini modernize etmek için kapsamlı programlar yürütüyor. İki ülkenin yanı sıra Çin ise 2022 yılında 350 sayısında olduğu düşünülen nükleer savaş başlıklarının sayısını Ocak 2023’te 410’a yükseltti. Çin’in nükleer gücü tam olarak bilinmezken bilgilerin önemli bir bölümü ABD Savunma Bakanlığının verilerine dayandırılıyor. Peki En fazla nükleer silah hangi ülkede var? İşte, ülkelerin nükleer silah sayıları…