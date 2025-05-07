Nükleer silaha sahip ülkeler 2025: En fazla nükleer savaş başlığı hangi ülkede var?
Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimde sıcak saatler yaşanırken çatışmanın savaşa dönüşmesi endişesi yaşanıyor. Birçok ülkeden ve dünya liderlerinden yaşanan olaylara ilişkin açıklama gelirken iki ülkenin de nükleer güce sahip olması gerilimi tırmandırıyor. Hindistan’ın saldırıları sonrası Pakistan misilleme yaptı. Dünya kamuoyu gelişmeleri yakından takip ederken nükleer silaha sahip ülkeler merak konusu oldu. Dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı olduğu biliniyor. Peki Hangi ülkelerde nükleer silah var? İşte, nükleer silaha sahip 9 ülke…
Özellikle son dönemde savaş teknolojilerinde yaşanan değişim ile birlikte nükleer silahlara olan yatırımda arttı. Aktif savaş başlıklarının sayısı azalmaya devam etse de ülkeler bu alanlara yatırım yapmaya devam ediyor. ABD ve Rusya, nükleer savaş başlıklarını füze, uçak ve denizaltı fırlatma sistemlerini modernize etmek için kapsamlı programlar yürütüyor. İki ülkenin yanı sıra Çin ise 2022 yılında 350 sayısında olduğu düşünülen nükleer savaş başlıklarının sayısını Ocak 2023’te 410’a yükseltti. Çin’in nükleer gücü tam olarak bilinmezken bilgilerin önemli bir bölümü ABD Savunma Bakanlığının verilerine dayandırılıyor. Peki En fazla nükleer silah hangi ülkede var? İşte, ülkelerin nükleer silah sayıları…