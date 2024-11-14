Nükleer silahlanma yarışı geri dönüyor: Dünya buna hazır mı?

ÇİN DE YARIŞA DAHİL

Üç taraflı bir yarış olacak -artık Çin de dahil- ve bu nedenle iki taraflı bir yarıştan çok daha istikrarsız olacak.

Endişenin başlıca nedenlerinden biri, Çin'in onlarca yıl çok küçük bir nükleer caydırıcılığa güvendikten sonra cephaneliğini hızla genişletmesi.