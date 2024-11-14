Nükleer silahlanma yarışı geri dönüyor: Dünya buna hazır mı?
Dünya yeni bir nükleer silahlanma yarışının içerisinde. Büyük güçler arasındaki gerginlikler Soğuk Savaş sonrası zirvedeyken, yeni bir nükleer silahlanma yarışı başlıyor. Uzmanlar, bu seferkinin ilkinden çok daha tehlikeli olacağını tahmin ediyor. Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'daki tehditleri, Çin'in hızlandırılmış silah programı ve ABD'nin üstünlük arzusu göz önüne alındığında, liderlerin uçurumun kenarından geri adım atması için ne gerekiyor? Dünya nükleer tehditlerle baş etmeye hazır mı?
KONTROL ALTINA ALINMIŞTI
Bundan yıllar önce ABD ve Sovyetler Birliği, nükleer silahlanmayı azaltmak için güçlü adımlar attı.
Onlarca yıl süren acı verici derecede zorlu müzakereler, kısa, orta ve uzun menzilli saldırı ve savunma nükleer silahlarıyla ilgili önlemler alınması ile sonuçlandı.
Silah kontrolü, iki ülkenin elindeki toplam nükleer silah sayısını 60 binden bugün yaklaşık 11 bine düşürdü.