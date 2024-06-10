Nuseyrat katliamını tanıkları anlattı: "Bir anda gelen kıyamet"
İsrail ordusu, 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. 274 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan katliamın tanıkları, yaşadıklarını "bir anda gelen kıyametin dehşetine" benzetti. Filistinli kaynaklar, İsrail özel kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esiri kurtarmak için Nuseyrat Mülteci Kampı'na kapalı nakliye kamyonu ve sivil araçla sızdığını belirtti.
64'Ü ÇOCUK 274 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ
İsrail ordusu önceki gün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurdu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği söz konusu saldırılarda 64'ü çocuk 274 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail'in Nuseyrat'taki kanlı katliamına tanıklık edenler saldırı anlarını Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde anlattı.