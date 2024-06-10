Nuseyrat katliamını tanıkları anlattı: "Bir anda gelen kıyamet"

İsrail ordusu, 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. 274 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan katliamın tanıkları, yaşadıklarını "bir anda gelen kıyametin dehşetine" benzetti. Filistinli kaynaklar, İsrail özel kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esiri kurtarmak için Nuseyrat Mülteci Kampı'na kapalı nakliye kamyonu ve sivil araçla sızdığını belirtti.

Nuseyrat katliamını tanıkları anlattı: "Bir anda gelen kıyamet" - 1

64'Ü ÇOCUK 274 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusu önceki gün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği söz konusu saldırılarda 64'ü çocuk 274 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Nuseyrat'taki kanlı katliamına tanıklık edenler saldırı anlarını Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde anlattı.

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Nuseyrat katliamını tanıkları anlattı: "Bir anda gelen kıyamet" - 2

"KIYAMET GÜNÜ GİBİYDİ"

O anları yaşayan Filistinlilerden biri olan Umm İslam el-Assar, "Kıyamet gününün dehşeti gibiydi. Herkes etrafındakilerden kaçıyordu, sokaklar ve yollar cesetlerle doluydu, her yerde kan vardı" dedi.

Nuseyrat katliamını tanıkları anlattı: "Bir anda gelen kıyamet" - 3

"SON DERECE ZOR VE ANİYDİ"

Her şeyin bir anda olduğunu belirten Filistinli kadın, "Olan bitenler, son derece zor ve aniydi. Evlerimizdeydik ve bir anda büyük bir gürültü koptu, her yerden bomba sesleri duymaya başladık. Quadcopter dronlar makineli tüfeklerle herkese ateş açmaya başladı" diye konuştu.

Nuseyrat katliamını tanıkları anlattı: "Bir anda gelen kıyamet" - 4

"HİÇBİR UYARI YAPILMADI"

Hiçbir uyarı yapılmadığını aktaran Umm İslam, bir anda İsrail ordusunun evleri ve sivilleri bombalamaya, vurmaya başladığını söyledi.

Umm İslam ani saldırı hakkında, "Kardeşimin evi de hedef alınan evlerdendi. Ev, eşi ve 6 kızının üzerine yıkıldı. İnsanlar ne olduğunu, nereye gideceklerini bilemeden sokaklara çıkarak koşuşturmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Nuseyrat katliamını tanıkları anlattı: "Bir anda gelen kıyamet" - 5

"HER YERDE KAN VARDI"

Umm İslam el-Assar'ın kız kardeşi Umm Beşar da o dehşet anlarını, "Kuşatma, etrafımızda patlamalar, bir anda her yanı toz kapladı, göz gözü görmüyordu. Ölüler yerdeydi, her yerde kan vardı. Öyle ki genç-yaşlı masum insanlar yaralandı" sözleriyle anlattı.

Nuseyrat katliamını tanıkları anlattı: "Bir anda gelen kıyamet" - 6

İSRAİL ASKERLERİ KAMPA NAKLİYE KAMYONLARI İLE SIZDI

Filistinli kaynaklar, İsrail özel kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esiri kurtarmak için Nuseyrat Mülteci Kampı'na kapalı nakliye kamyonu ve sivil araçla sızdığını belirtti.

Söz konusu kaynaklar, "Gazze Şeridi'nde yaygın olan bu nakliye kamyonları genellikle eşya taşımak için kullanılıyordu ancak İsrail saldırıları nedeniyle artık sıklıkla insani yardımların taşınmasında kullanılır oldu" açıklamasında bulundu.

Nuseyrat katliamını tanıkları anlattı: "Bir anda gelen kıyamet" - 7

İSRAİL ORDUSU İDDİALARI YALANLADI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise saldırıdan saatler sonra yaptığı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin Nuseyrat'a yardım kamyonlarıyla girmediğini ve ABD'nin yüzer iskelesinin de kullanılmadığını iddia etti.

İsrail ordusunun 8 Haziran'daki 4 İsrailli esiri "kurtarma operasyonundan" önce Nuseyrat Mülteci Kampı, yerinden edilen Filistinlilerin yoğun şekilde bulunduğu bir bölge idi.

Nuseyrat katliamını tanıkları anlattı: "Bir anda gelen kıyamet" - 8

İsrail ordusu, gerçekleştirdiği kanlı katliamın ardından kademeli olarak Nusayrat'a yönelik bombardımanını durdurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğünü ve 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirdi.

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