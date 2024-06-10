Nuseyrat katliamını tanıkları anlattı: "Bir anda gelen kıyamet"

"SON DERECE ZOR VE ANİYDİ"

Her şeyin bir anda olduğunu belirten Filistinli kadın, "Olan bitenler, son derece zor ve aniydi. Evlerimizdeydik ve bir anda büyük bir gürültü koptu, her yerden bomba sesleri duymaya başladık. Quadcopter dronlar makineli tüfeklerle herkese ateş açmaya başladı" diye konuştu.