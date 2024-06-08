Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 210 ölü, 400 yaralı
İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampına havadan ve karadan saldırı yoğun saldırı gerçekleştirdiği, saldırılarda 210 kişinin öldüğü ve en az 400 yaralı olduğu belirtildi. Yaralıların getirildiği Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki durumun “felaket” olduğu vurgulandı. İşgal ordusu onlarca savaş uçağı, drone ve helikopterle bölgeye saldırırken aynı zamanda tanklar sivillerin evlerini bombalıyor.
"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI"
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde katliamlarını sürdürüyor.
Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampına “benzeri görüşmemiş bir saldırı” başlattığı duyuruldu.
Saldırıda en az 210 kişinin öldüğü ve 400 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralıların getirildiği Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki durumun “felaket” olduğu vurgulandı.