Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 210 ölü, 400 yaralı

TEK HASTANE ZOR KOŞULLAR ALTINDA

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, "El Aksa Hastanesi'nin kurtarılması için uluslararası topluma acil çağrı" yaptı.

Hastanenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için tıbbi malzemeye ihtiyacı olduğu vurgulandı.

El Aksa Şehitleri Hastanesi bölgedeki tek hastane olup şu anda sadece bir elektrik jeneratörüyle çalışmayı sürdürüyor. Hastane, binlerce kişiye hizmet veriyor ve bu kadar çok sayıda can kaybı ve yaralıyı barındıramıyor.