Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 210 ölü, 400 yaralı

İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampına havadan ve karadan saldırı yoğun saldırı gerçekleştirdiği, saldırılarda 210 kişinin öldüğü ve en az 400 yaralı olduğu belirtildi. Yaralıların getirildiği Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki durumun “felaket” olduğu vurgulandı. İşgal ordusu onlarca savaş uçağı, drone ve helikopterle bölgeye saldırırken aynı zamanda tanklar sivillerin evlerini bombalıyor.

Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 210 ölü, 400 yaralı - 1

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI"

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde katliamlarını sürdürüyor.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampına “benzeri görüşmemiş bir saldırı” başlattığı duyuruldu.

Saldırıda en az 210 kişinin öldüğü ve 400 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların getirildiği Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki durumun “felaket” olduğu vurgulandı.

DÜNYA HABERLERİ

Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 210 ölü, 400 yaralı - 2

"SOKAKLARDA CANSIZ BEDENLER VAR"

Gazze'deki Medya Ofisi'nin yaptığı açıklamada, “İsrail işgal ordusu, Nuseyrat kampına barbar ve acımasız bir saldırı başlatıp doğrudan sivilleri hedef aldı. Sokaklarda onlarca cansız beden ve yaralı var. Bombardımanın yoğunluğu nedeniyle ambulanslar ve sivil savunma ekipleri bölgeye ulaşamıyor" ifadelerine yer verildi.

İşgal ordusu onlarca savaş uçağı, drone ve helikopterle saldırı başlatırken aynı zamanda tanklar sivillerin evlerini bombalıyor.

Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 210 ölü, 400 yaralı - 3

TEK HASTANE ZOR KOŞULLAR ALTINDA

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, "El Aksa Hastanesi'nin kurtarılması için uluslararası topluma acil çağrı" yaptı.

Hastanenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için tıbbi malzemeye ihtiyacı olduğu vurgulandı.

El Aksa Şehitleri Hastanesi bölgedeki tek hastane olup şu anda sadece bir elektrik jeneratörüyle çalışmayı sürdürüyor. Hastane, binlerce kişiye hizmet veriyor ve bu kadar çok sayıda can kaybı ve yaralıyı barındıramıyor.

Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 210 ölü, 400 yaralı - 4

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Açıklamada yaralılar için, "Haftalardır dolu olan bu hastanenin rahatlatılması ve bölgedeki sağlık durumunun iyileştirilmesi için uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler kuruluşlarına ve tüm uluslararası kuruluşlara acilen müdahale etme çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 210 ölü, 400 yaralı - 5

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail'in Nuseyrat'a ve bölge geneline yönelik saldırısının kınandığını vurgulanan açıklamada, "Sivillere, çocuklara, kadınlara ve evlere yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. Onlarca masum sivilin kanı döküldü. Uluslararası toplumdan ve tüm uluslararası kuruluşlardan İsrail işgalinin sürdürdüğü bu vahşi saldırıyı, soykırım savaşını acilen durdurmalarını talep ediyoruz" denildi.

Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 210 ölü, 400 yaralı - 6

İsrail ordusu, 2 gün önce Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş binlerce Filistinli sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait bir okulu hedef almış, 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 210 ölü, 400 yaralı - 7

HANİYE AÇIKLAMA YAPTI

Hamas Siyasi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresindeki bölgelere gerçekleştirdiği yoğun saldırının ardından açıklamalarda bulundu.

Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 210 ölü, 400 yaralı - 8

"DİRENİŞ DEVAM EDECEK"

Haniye, "Halkımız teslim olmayacak ve direniş (Hamas), bu cani düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecek. Eğer (İsrail) işgal, kendi tercihlerini bize zorla kabul ettirebileceğine inanıyorsa bunun bir hayal olduğunu anlamalıdır" ifadelerini kullandı

Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 210 ölü, 400 yaralı - 9

Haniye, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.

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