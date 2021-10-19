Nusret Londra’yı sallıyor: Taklitleri başladı

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 12:50
ABD’den Dubai’ye kadar dünya çapında restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, İngiltere’nin başkenti Londra’da açtığı restoran ile ülke basınının gündeminden düşmüyor.
Şehrin en lüks yerlerinden Knightsbridge’de açtığı restoran ile müşterilerine hizmet veren fenomen şef, kendine has gösterişli baharatlama yöntemiyle dikkat çekerken, İngiliz basını her gün Gökçe’yi manşetlere taşıyor.
Ülkenin ünlü fenomenlerinin Nusret’in Londra şubesine akın ettiği belirtilen haberlerde, Nusret’in menüsünün dikkat çektiği, özellikle altın kaplı etlerin öne çıktığı bildirildi.
Ülkede daha önce böyle bir durum ile karşılaşmadıklarını aktaran haberlerde, restoranda yer bulmanın zorluğuna dikkat çekilirken, ünlü fenomenlerin Gökçe’nin restoranına akın ettiğinin altı çizildi.
The Sun’da yer alan haberlerde, ‘Salt Bae’ olarak tanınan Nusret Gökçe tarafından Londra’da açılan restoranın şehirdeki en popüler yer haline geldiğini ve diğer restoranların taklit etmeye başladığı belirtildi.
Nusret, “24 ayar altın kaplamalı tomahawk bifteği” ile büyük ilgili görürken, diğer restoranlar yaklaşık 1,2 kg ağırlığındaki "Instagram’ın en trend bifteğini" yapmaya başladı.
Portsmouth'daki bir restoranın sahibi, yaptıkları altın kaplamalı biftek sonrasında “Salt Bae'nin restoranını gördük ve herkesin sıraya girdiğini gördük. Her şeyi trende göre takip ediyoruz ve doğrudan menümüze koyuyoruz” diye konuştu.
İngiliz Mirror gazetesi ise, yaklaşık 2,3 milyon takipçisi olan ünlü fenomen Gemma Collins’in Gökçe’nin restoranına gittiğini ve 10 üzerinden 10 puan verdiğini aktardı.
Mirror, ülkenin en ünlü mankenlerinden Danielle Lloyd’un Nusret’te Altın burger yemek için özel olarak Londra’ya gittiğini belirtirken, paylaştığı Instagram postunda, “Güzel bir restoran ve yemekler iyiydi” ifadelerini kullandığını belirtti.
The Sun ise, Knightsbridge’deki lüks restorana gidenlerin yorumlarını paylaşırken, bir müşterinin bifteği ‘muhteşem’ olarak adlandırdığını aktardı.
Başka bir müşterinin yorumunu paylaşan The Sun, “Yemekler mükemmel ve boldu. Biftek ve ağızda eriyen ortasında dondurmalı baklava aşırı derecede güzeldi. Restoran temiz ve şıktı, tertemiz mutfakları vardı. Personel profesyonel ve ilgiliydi" ifadelerine yer verdi.
Time Out haber sitesi, Nusret’in Knightsbridge şubesindeki rezervasyonlarının önümüzdeki haftalarda tamamen dolu olduğunu belirtirken, “Boş yer bulmanın imkansız” olduğunu ve büyük ilgili olduğunu vurguladı.
Site ayrıca, Nusret ile fotoğraf çektirmek için yoğun ilgi olduğunu belirtirken, Londralıların restoranı önemli yemekler ve kutlamalar için tercih ettiklerini belirtti.