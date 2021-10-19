Nusret Londra’yı sallıyor: Taklitleri başladı

Nusret, “24 ayar altın kaplamalı tomahawk bifteği” ile büyük ilgili görürken, diğer restoranlar yaklaşık 1,2 kg ağırlığındaki "Instagram’ın en trend bifteğini" yapmaya başladı.

Portsmouth'daki bir restoranın sahibi, yaptıkları altın kaplamalı biftek sonrasında “Salt Bae'nin restoranını gördük ve herkesin sıraya girdiğini gördük. Her şeyi trende göre takip ediyoruz ve doğrudan menümüze koyuyoruz” diye konuştu.