O ülkede artık kahverengi yumurta satılmayacak: İşte nedeni

Başkan Schönecke, özellikle kahverengi yumurtaların geleneksel üretim yöntemleriyle yetiştirilmesi nedeniyle daha pahalı olduğunu vurguladı. Ayrıca, kahverengi yumurtaların daha büyük bir tüketici kitlesi tarafından sağlıklı ve doğal olarak algılandığına dair yaygın bir inanç olsa da, bu algının artık ticari açıdan sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti.