O ülkede artık kahverengi yumurta satılmayacak: İşte nedeni

Almanya’daki süpermarketlerde satılan yumurtaların yaklaşık %30’u kahverengi iken, yapılan son açıklamaya göre bu oran değişiyor. Artık kahverengi yumurtaların satışı, süpermarket raflarında yer almayacak. Alman Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, yaptığı açıklamayla yeni alınan kararın nedenini açıkladı.

O ülkede artık kahverengi yumurta satılmayacak: İşte nedeni - 1

Almanya’daki süpermarket raflarında artık kahverengi yumurtaların satılmayacağı açıklandı. Alman Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, önümüzdeki 5 yıl içinde süpermarketlerde kahverengi yumurta bulmanın giderek zorlaşacağını belirtti. Bu karar, tüketicilerin yumurta tercihlerini ve üreticilerin üretim yöntemlerini derinden etkileyecek gibi görünüyor.



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O ülkede artık kahverengi yumurta satılmayacak: İşte nedeni - 2

Alman Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, son dönemde kahverengi yumurtaların süpermarketlerde satışının sona erecek olmasına dair açıklamalarda bulundu. Schönecke, kahverengi yumurtaların üretim maliyetlerinin arttığını, bu nedenle üreticilerin ve süpermarketlerin ekonomik olarak beyaz yumurtalara yönelmeyi tercih ettiğini belirtti.

O ülkede artık kahverengi yumurta satılmayacak: İşte nedeni - 3

Başkan Schönecke, özellikle kahverengi yumurtaların geleneksel üretim yöntemleriyle yetiştirilmesi nedeniyle daha pahalı olduğunu vurguladı. Ayrıca, kahverengi yumurtaların daha büyük bir tüketici kitlesi tarafından sağlıklı ve doğal olarak algılandığına dair yaygın bir inanç olsa da, bu algının artık ticari açıdan sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti.

O ülkede artık kahverengi yumurta satılmayacak: İşte nedeni - 4

KAHVERENGİ YUMURTALAR ÇİFTLİKLERDE BULUNABİLECEK

Yeni düzenleme ile birlikte, marketlerde beyaz yumurtaların daha fazla yer alacağı öngörülüyor. Ancak, kahverengi yumurtalar yine de bazı özel organik pazarlar ve çiftliklerden temin edilebilecek. Süpermarketlerdeki bu değişiklik, tüm Avrupa’daki yumurta alışverişi alışkanlıklarını etkilemesi beklenen bir adım olarak dikkat çekiyor.

O ülkede artık kahverengi yumurta satılmayacak: İşte nedeni - 5

5 YILIN SONUNDA YENİ DÖNEME GEÇİLECEK

Süpermarketlerdeki yumurtaların yaklaşık yüzde 30'u kahverengi ve 10 yıl önce durum tam tersiydi. Yapılan bir ankete göre, tüketiciler genellikle yumurtaların kabuk rengine kayıtsız kalıyor ancak Schönecke'nin açıklamalarına göre, bu değişimin tamamlanması yaklaşık beş yıl sürecek.

O ülkede artık kahverengi yumurta satılmayacak: İşte nedeni - 6

BEYAZ VE KAHVERENGİ YUMURTA FARKI

Kahverengi yumurtaların kabuğu kahverengi tonlarında olurken, beyaz yumurtaların kabuğu beyaz renkte olur. Bu renk farkı, sadece yumurtanın kabuğunun dış görünüşüyle ilgilidir ve içeriğinde herhangi bir farklılık oluşturmaz.

O ülkede artık kahverengi yumurta satılmayacak: İşte nedeni - 7

Kahverengi yumurtaların üretimi, beyaz yumurtalara göre biraz daha pahalı olabilir. Kahverengi tavuklar, beyaz tavuklardan genellikle daha büyük ve daha fazla yem tüketen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kahverengi yumurtaların üretim maliyetleri daha yüksek olabilir, bu da fiyatlarına yansıyabilir.

O ülkede artık kahverengi yumurta satılmayacak: İşte nedeni - 8

Kahverengi ve beyaz yumurtaların besin değerleri genellikle aynıdır. Her iki yumurta türü de protein, vitamin, mineral ve diğer besin öğeleri açısından benzer içeriklere sahiptir. Yumurta renginin, besin değerini etkilemediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

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