O ülkede artık kahverengi yumurta satılmayacak: İşte nedeni
Almanya’daki süpermarketlerde satılan yumurtaların yaklaşık %30’u kahverengi iken, yapılan son açıklamaya göre bu oran değişiyor. Artık kahverengi yumurtaların satışı, süpermarket raflarında yer almayacak. Alman Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, yaptığı açıklamayla yeni alınan kararın nedenini açıkladı.
Almanya’daki süpermarket raflarında artık kahverengi yumurtaların satılmayacağı açıklandı. Alman Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, önümüzdeki 5 yıl içinde süpermarketlerde kahverengi yumurta bulmanın giderek zorlaşacağını belirtti. Bu karar, tüketicilerin yumurta tercihlerini ve üreticilerin üretim yöntemlerini derinden etkileyecek gibi görünüyor.