Obama "uzaylılar gerçek" dedi

Obama, ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya platformu Truth üzerinden paylaşılan ve kendisi ile eşi Michelle Obama'yı maymun olarak tasvir eden videoyu da podcastte eleştirdi. Obama videoyu "utanç verici bir palyaço gösterisi" olarak tanımladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Başkan Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yayınlanan ırkçı videoya değinerek, bir zamanlar kamu görevlilerinde olan "utanç" ve "nezaket"in artık kaybolduğunu söyledi.

Olay yaratan videoda Obama ve eşi Michelle'in maymun olarak tasvir edildiği bir bölüm yer alıyordu ve bu durum Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden geniş çaplı eleştiriler aldı. Beyaz Saray başlangıçta videoyu savunarak ve tepkileri "sahte öfke" olarak nitelendirse de paylaşım daha sonra bir çalışanın işgüzarlığı olarak nitelendirildi ve silindi.

Cumhuriyetçi senatörler arasında tek siyahi olan Senatör Tim Scott, bunu "Beyaz Saray'dan gördüğüm en ırkçı şey" olarak nitelendirdi.

Trump, gazetecilere videonun Obamaları gösteren kısmını "görmediğini" söylemiş, özür dilemeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda gazetecilere "Bir hata yapmadım" demişti.