Obama'dan "uzaylı" açıklamasına geri vites. "Kanıt görmedim"
16.02.2026 10:57
Son Güncelleme: 16.02.2026 10:57
Erdem Güzel
Eski ABD Başkanı Obama, bir podcast yayınında "Uzaylılar gerçek" diyerek başlattığı tartışmaların ardından geri adım attı. Instagram'dan açıklama yaparak, başkanlığı döneminde dünya dışı varlıkların temas kurduğuna dair hiçbir kanıt görmediğini söyledi.
UZAYLILAR GERÇEK SÖZÜNE GERİ ADIM
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Brian Tyler Cohen’in podcast programında kendisine yöneltilen "uzaylılar gerçek mi?" sorusuna, "Gerçekler ama onları görmedim" yanıtını vermişti. Obama'nın dünya çapında hemen yayılan sözleri olay yaratırken açıklama küresel basında "Obama uzaylıların varlığını doğruladı" şeklinde manşetlere taşındı.
Ancak Obama sözünün yayılmasından saatler sonra yeni bir açıklama yaptı. Instagram hesabından yaptığı açıklamada eski ABD başkanı “sözüme açıklık getirmeliyim” dedi.
"İSTATİSTİKİ OLARAK BAŞKA YERDE YAŞAM OLASILIĞI YÜKSEK"
Obama, katıldığı soru-cevap bölümünün ruhuna uygun hareket etmeye çalıştığını belirterek “evrenin büyüklüğü göz önüne alındığında istatistiki olarak başka bir yerde yaşam olma ihtimalinin yüksek olduğunu ancak güneş sistemleri arasındaki mesafelerin bu varlıkların bizi ziyaret etme şansını düşürdüğünü” mesajında paylaştı
"TEMAS KANITI YOK"
Obama, yaptığı açıklamada net bir ifade kullanarak, "Başkanlığım süresince dünya dışı varlıkların bizimle temas kurduğuna dair hiçbir kanıt görmedim. Gerçekten!" dedi.
51. Bölge hakkında da konuşan eski başkan, ABD hükümetinin başkandan gizli devasa bir komplo yürütmediği sürece orada herhangi bir yeraltı tesisi bulunmadığını vurguladı. 2013 yılında gizliliği kaldırılan belgeler de söz konusu bölgenin aslında U-2 gibi gözetleme uçaklarının test alanı olarak kullanıldığını doğrulamıştı.
Obama yayınlanan podcastte ayrıca, Nevada’daki51. Bölge tesislerinde uzaylıların tutulduğu yönündeki yaygın komplo teorilerini de esprili bir dille reddetmişti.