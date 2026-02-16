Obama'dan "uzaylı" açıklamasına geri vites. "Kanıt görmedim"

Obama, yaptığı açıklamada net bir ifade kullanarak, "Başkanlığım süresince dünya dışı varlıkların bizimle temas kurduğuna dair hiçbir kanıt görmedim. Gerçekten!" dedi.

51. Bölge hakkında da konuşan eski başkan, ABD hükümetinin başkandan gizli devasa bir komplo yürütmediği sürece orada herhangi bir yeraltı tesisi bulunmadığını vurguladı. 2013 yılında gizliliği kaldırılan belgeler de söz konusu bölgenin aslında U-2 gibi gözetleme uçaklarının test alanı olarak kullanıldığını doğrulamıştı.

Obama yayınlanan podcastte ayrıca, Nevada’daki51. Bölge tesislerinde uzaylıların tutulduğu yönündeki yaygın komplo teorilerini de esprili bir dille reddetmişti.