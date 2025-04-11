Obezite kontrol altına alınabilir mi?

Eğer mevcut enerji alımınız bu seviyelerin üzerindeyse, işlenmiş gıdalar ve gazlı içecekler gibi sağlıksız seçenekler yerine daha sağlıklı alternatiflere yönelmek önemlidir. Ayrıca, bol meyve, sebze, yağsız protein ve tam tahıllar içeren dengeli bir beslenme tarzı benimsemek de kilo kaybına yardımcı olacaktır.





