Obezite kontrol altına alınabilir mi?
İngiltere’de yetişkin nüfusun yaklaşık dörtte biri obezite sorunu yaşıyor. Bu durum, ülkenin en acil sağlık sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Obezite, yalnızca kilo fazlalığı değil, aynı zamanda tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, eklem sorunları ve bazı kanser türleri gibi ciddi sağlık problemlerine de zemin hazırlıyor.
Beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerine rağmen kilo vermekte zorlanan bireyler için, hayal kırıklığı ve umutsuzluk kolayca baş gösterebiliyor. Ancak, çözüm aslında daha yakın bir yerde olabilir.