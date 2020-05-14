Ocak’ta 300 milyon doz corona virüs aşısı hazır olabilir

ntv.com.tr 14.05.2020 - 16:04 | Son Güncelleme : 14.05.2020 - 16:06
Geçen ay, ABD hükümeti ülkeeki corona virüs aşısı üretimini hızlı bir şekilde izlemek için 'Warp Speed Operasyonu'nu başlattı.
Ayrıntılar şimdiye kadar çok belirsizdi, ancak projede yer alan bir hükümet yetkilisi, Science dergisine anonim olarak bazı açıklamalarda bulundu. Buna göre Trump yönetiminin, dünya genelinde en iyi görünen sekiz aşının insan deneylerine Temmuz ayında başlayabilmesi için sınırsız fon ve diğer kaynakları sağlamayı planlıyor. Ancak, Çin'de yapılan hiçbir aday aşı değerlendirmeye alınmayacak.
Uluslararası bilim insanlarından oluşan operasyon ekibi Kasım 2020'ye kadar 100 milyon doz aşı üretilmesini umduklarını 21 Ocak’a kadar ise aşı üretiminin 300 milyon doza çıkabileceğini umut ediyor.
Öte yandan, bazı aşı ve sağlık uzmanları, Warp Speed Operasyonu’nun olası aşı adaylarını inceleyen şirketler arasında ortak çabalardan ziyade rekabete yol açacağı konusunda endişe duyuyor.
BioWorld'e göre dünyada şu anda geliştirme aşamasında bulunan 105 corona virüs aşısını bulunuyor. Bunlardan ABD’de Moderna, İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve en az 3’ü Çin tarafından geliştiren 8’inin insan deneylerine başladığı biliniyor. Ancak, aşı üreten şirketlerin çoğunluğu yeterli fon, personel ve ekipman bulma konusunda sıkıntı yaşıyor.