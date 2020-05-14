Ocak’ta 300 milyon doz corona virüs aşısı hazır olabilir

Dünyadaki yeni tip corona virüs(Covid-19) vakalarının yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan ve 85 bini aşkın vatandaşını virüs nedeniyle yitiren ABD’de pandemiye hızlı ve acil şekilde çözüm üretilmeye çalışıyor. Bu kapsamda aşı çalışmalarının hızlandırılması için geçen ay başlatılan ve milyarlarca dolar fon kullanma yetkisi verilen Warp Speed operasyonuna katılan bir bilim insanı, temmuz ayında 8 aşının daha insan testlerinin başlayacağını ve gelecek ocak ayında 300 milyon doz aşının dağıtıma hazır olabileceğini söyledi. Bununla birlikte, ABD’li ilaç şirketi Moderna’nın deneysel aşısı FDA tarafından hızlı takip listesine alındı.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr 14.05.2020 - 16:04

Geçen ay, ABD hükümeti ülkeeki corona virüs aşısı üretimini hızlı bir şekilde izlemek için 'Warp Speed Operasyonu'nu başlattı.

8 AŞININ DAHA İNSAN DENEYLERİNE BAŞLAMASI SAĞLANACAK Ayrıntılar şimdiye kadar çok belirsizdi, ancak projede yer alan bir hükümet yetkilisi, Science dergisine anonim olarak bazı açıklamalarda bulundu. Buna göre Trump yönetiminin, dünya genelinde en iyi görünen sekiz aşının insan deneylerine Temmuz ayında başlayabilmesi için sınırsız fon ve diğer kaynakları sağlamayı planlıyor. Ancak, Çin'de yapılan hiçbir aday aşı değerlendirmeye alınmayacak.

21 OCAK'TA 300 MİLYON DOZ DAĞITIMA HAZIR OLABİİLİR Uluslararası bilim insanlarından oluşan operasyon ekibi Kasım 2020'ye kadar 100 milyon doz aşı üretilmesini umduklarını 21 Ocak’a kadar ise aşı üretiminin 300 milyon doza çıkabileceğini umut ediyor.

Öte yandan, bazı aşı ve sağlık uzmanları, Warp Speed Operasyonu’nun olası aşı adaylarını inceleyen şirketler arasında ortak çabalardan ziyade rekabete yol açacağı konusunda endişe duyuyor.

DÜNYA ÇAPINDA GELİŞTİRİLEN 105 CORONA VİRÜS AŞISI VAR BioWorld'e göre dünyada şu anda geliştirme aşamasında bulunan 105 corona virüs aşısını bulunuyor. Bunlardan ABD’de Moderna, İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve en az 3’ü Çin tarafından geliştiren 8’inin insan deneylerine başladığı biliniyor. Ancak, aşı üreten şirketlerin çoğunluğu yeterli fon, personel ve ekipman bulma konusunda sıkıntı yaşıyor.

İsmi açıklanmamak şartıyla Science ile konuşma yetkisi verilen uzman, Warp Speed Operasyonu fikrinin Nisan ayı başında ortaya çıktığını söylerek, “Etrafımıza baktığımızda, kahramanca bir çaba olmadan, aşı üretmek için mevcut çabaların hiçbirinin bizi Ekim, Kasım'a kadar gelebilecek olan ikinci bir dalgadan koruyamayacağını gördük. Bu yüzden süreci hızlandırmak amacıyla bu operasyonu başlattık” dedi.







Bilim insanı üyelerin, geliştirme, üretim ve tedarik ile 'çekirdek ekip'olmak üzere üç gruba ayrıldığını sözlerine ekledi. Operasyon kapsamında, aşıların güvenliğini ve etkinliğini test eden hayvan denemelerinin yanı sıra aşı imalatına yönelik tesislere de fon sağlanacağını aktardı.







ÇİNLİ ARAŞTIMACILARA FON YOK Yetkili, Warp Speed Operasyonu'nun başka ülkelerdeki çalışmalar için de fon sağlayabileceğini belirterek, “Çinli şirketlerle ortaklık kuramayız. Bu gerçekleşmeyecek 'dedi. Ancak, uzmanlar bu durumun ABD ile Çin arasında yeni bir soğuk savaş yaratabileceğinden korkuyor. Çin önce bir aşı geliştirirse, bu aşı ABD’ye gönderilmeyebilir.







MODERNA’NIN DENEYSEL CORONA VİRÜS AŞISI FDA’NIN HIZLI TAKİP LİSTESİNE ALINDI Öte yandan, Öte yandan, Dünya da corona virüs için ilk kez aşı geliştirmeye başlayan ABD’li ilaç şirketi Moderna’nın deneysel aşısı Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından hızlı takip listesine alındı.

"GÜVENLİ OLDUĞUNDAN SONBAHARDA EMİN OLACAĞIZ" Hızlı takip, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından ciddi veya yaşamı tehdit eden bir durumu tedavi eden ve karşılanmamış bir tıbbi ihtiyacı karşılayan ilaçların onaylanması için gereken sürenin “kısaltılması” anlamına geliyor. ABD’de Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün başında bulunan Antonio S. Faucİ, daha önce yaptığı açıklamada, “Aşının güvenli olduğundan gelecek sonbaharda emin olacağız” demişti.