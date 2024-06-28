OceanGate kurucu ortağı "Cehennem kapısına" dalış yapacak

OceanGate'in kurucu ortağı ve eski CEO'su, Titan denizaltısının çökmesinden bir yıl sonra hiç keşfedilmemiş okyanus çukuruna dalış yapacağını açıkladı.

OceanGate kurucu ortağı "Cehennem kapısına" dalış yapacak - 1

Titanik gemisinin enkazına düzenlediği sefer sırasında patlayan ve 5 kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısının şirketi OceanGate'in kurucu ortağı Guillermo Söhnlein, Bahamalar'da 663 metre derinlikte bulunan ve Cehenneme açılan kapı olarak adlandırılan çukura dalış yapacağını açıkladı.

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OceanGate kurucu ortağı "Cehennem kapısına" dalış yapacak - 2

2013 YILINDA AYRILDI

Söhnlein, OceanGate'i 2009 yılında, geçen yıl  Haziran ayındaki dalış sırasında ölen beş kişiden biri olan Stockton Rush ile birlikte kurdu, 2013 yılında ayrılan Söhnlein, başka bir derin deniz şirketi olan Blue Marble Exploration'ı kurdu.

Söhnlein bu yıl, dünyanın en derin okyanus çukurlarından biri olan Bahamalar'daki  çukuru tehlikeli bir keşif planlıyor. 

Söhnlein'e bu yolculukta bilim adamı Kenny Broad ve baş tıbbi görevli ve eski NASA astronotu Scott Parazynski de eşlik edecek. 

Söhnlein ve ekibinin yolculuk tarihi heünz belli değil. 

OceanGate kurucu ortağı "Cehennem kapısına" dalış yapacak - 3

KAZADAN 1 YIL SONRA

OceanGate'in Titan denizaltısı, 18 Haziran 2023'te beş yolcusuyla yola çıktı.  61 yaşındaki Rush, 77 yaşındaki Fransız Titanic uzmanı Paul-Henri Nargeolet, 58 yaşındaki turistler Hamish Harding, 48 yaşındaki iş adamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood.  
Dalışından 2 saat sonra denizaltı aracı ile iletişim kesilmiş ve çok uluslu bir arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı.

OceanGate kurucu ortağı "Cehennem kapısına" dalış yapacak - 4

Günler sonra denizaltıda patlama olduğu ve içerisinde bulunan tüm yolcuların öldüğü açıklanmıştı. 

Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.

Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu.

OceanGate kurucu ortağı "Cehennem kapısına" dalış yapacak - 5

ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.

OceanGate şirketi, kazadan sonra tüm faaliyetlerini durdurduklarını açıklamıştı. 

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