OceanGate kurucu ortağı "Cehennem kapısına" dalış yapacak

2013 YILINDA AYRILDI

Söhnlein, OceanGate'i 2009 yılında, geçen yıl Haziran ayındaki dalış sırasında ölen beş kişiden biri olan Stockton Rush ile birlikte kurdu, 2013 yılında ayrılan Söhnlein, başka bir derin deniz şirketi olan Blue Marble Exploration'ı kurdu.

Söhnlein bu yıl, dünyanın en derin okyanus çukurlarından biri olan Bahamalar'daki çukuru tehlikeli bir keşif planlıyor.

Söhnlein'e bu yolculukta bilim adamı Kenny Broad ve baş tıbbi görevli ve eski NASA astronotu Scott Parazynski de eşlik edecek.

Söhnlein ve ekibinin yolculuk tarihi heünz belli değil.