OceanGate kurucu ortağı "Cehennem kapısına" dalış yapacak
OceanGate'in kurucu ortağı ve eski CEO'su, Titan denizaltısının çökmesinden bir yıl sonra hiç keşfedilmemiş okyanus çukuruna dalış yapacağını açıkladı.
Titanik gemisinin enkazına düzenlediği sefer sırasında patlayan ve 5 kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısının şirketi OceanGate'in kurucu ortağı Guillermo Söhnlein, Bahamalar'da 663 metre derinlikte bulunan ve Cehenneme açılan kapı olarak adlandırılan çukura dalış yapacağını açıkladı.