Ofiste kahve içmek kalp krizi riskinizi artırıyor mu? Bilinmeyen etkisi varmış
Yeni bir çalışma, işyerinde içilen kahvenin LDL kolesterolü ve kalp hastalığı riskini artıran kafestol ve kahveol gibi zararlı bileşiklerin daha yüksek seviyelerde bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, ofis kahve makinelerindeki metal filtrelerin bu bileşikleri gidermede kağıt filtrelerden daha az etkili olduğunu ve potansiyel olarak kalp sağlığını etkilediğini buldular.
Yaratıcı düşüncelerinizi harekete geçirmek için iş yerinde ihtiyacınız olan tek şey rahatlatıcı bir fincan kahvedir. Peki ya en sevdiğiniz içecek sessizce kalp krizi riskini artırıyorsa? Şaşırtıcı yeni bir çalışma, işyerinde içilen kahvenin, başka yerlerde bulunan kahvelere kıyasla kötü (LDL) kolesterol seviyelerini artırdığı bilinen zararlı bileşiklere sahip olduğunu buldu. Bu kahveyi her gün içmek kalp sağlığınızı bozabilir. Nasıl olduğunu merak ediyor musunuz?