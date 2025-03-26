Ofiste kahve içmek kalp krizi riskinizi artırıyor mu? Bilinmeyen etkisi varmış

Uppsala Üniversitesi'ndeki baş araştırmacı David Iggman, filtreleme sürecinin kahvedeki bu kolesterol yükselten maddelerin varlığını etkileyebileceğini söyledi.



"Açıkçası, tüm kahve makineleri bunları filtrelemeyi başaramıyor," dedi. "Ancak sorun farklı kahve makinesi türleri arasında değişiyor ve konsantrasyonlar da zamanla büyük farklılıklar gösterdi."



Çalışma amacıyla 14 makine test edildi. 11'i demleme makinesiyken, üçü sıvı model makinelerdi.

Beş yaygın öğütülmüş kahve markasının orta ve koyu kavrulmuş kahveleri demlendi ve her makineden iki ila üç haftada bir iki kahve örneği alındı.





