Öfkeli çiftçiler Paris yolunda: Kuşatmaya hazırlanıyorlar!
Fransa'da öfkeli çiftçiler, direksiyonu Paris'e çevirdi. Çiftçilerin Paris'i kuşatma planı hükümeti harekete geçirdi. Başbakan Attal'ın ilave tedbirlere ilişkin açıklamaları da ortamı yatıştırmadı. Çiftçilerin huzursuzluğu Almanya ve Polonya da dahil olmak üzere Avrupa'da yayılmaya başladı.
Fransa'da çiftçilerin tarım sektöründe daha iyi koşullar talep etmek ve hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki göstermek amacıyla düzenlediği gösteriler devam ediyor