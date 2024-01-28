Öfkeli çiftçiler Paris yolunda: Kuşatmaya hazırlanıyorlar!

Ülkenin yeni Başbakanı Attal, tarımsal yakıt üzerindeki vergileri artırma ve şirketlere büyük cezalar verme planını iptal etme sözü verdi.

Attal, üç gün içinde çiftliklere yaptığı ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

Bu geziler, en büyük çiftçi sendikasının yarından itibaren Paris'i "kuşatma" çağrısı yaptığı bir döneme denk geldi.