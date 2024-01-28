Öfkeli çiftçiler Paris yolunda: Kuşatmaya hazırlanıyorlar!

Fransa'da öfkeli çiftçiler, direksiyonu Paris'e çevirdi. Çiftçilerin Paris'i kuşatma planı hükümeti harekete geçirdi. Başbakan Attal'ın ilave tedbirlere ilişkin açıklamaları da ortamı yatıştırmadı. Çiftçilerin huzursuzluğu Almanya ve Polonya da dahil olmak üzere Avrupa'da yayılmaya başladı.

Öfkeli çiftçiler Paris yolunda: Kuşatmaya hazırlanıyorlar! - 1

Fransa'da çiftçilerin tarım sektöründe daha iyi koşullar talep etmek ve hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki göstermek amacıyla düzenlediği gösteriler devam ediyor

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Öfkeli çiftçiler Paris yolunda: Kuşatmaya hazırlanıyorlar! - 2

Fransız hükümeti, son günlerde yolları kapatan çiftçilerin Paris'i abluka altına almasını engellemek için harekete geçti.

Başbakan Gabriel Attal, çiftçilerin haksız rekabet ve mülk devriyle ilgili sorunları için ilave tedbirler sözü verdi.

Indre-et-Loire'deki bir çiftlikte konuşan Attal, "Çiftçilere yerel düzeyde daha fazla hareket alanı tanımalıyız" dedi.

Öfkeli çiftçiler Paris yolunda: Kuşatmaya hazırlanıyorlar! - 3

Ülkenin yeni Başbakanı Attal, tarımsal yakıt üzerindeki vergileri artırma ve şirketlere büyük cezalar verme planını iptal etme sözü verdi.

Attal, üç gün içinde çiftliklere yaptığı ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

Bu geziler, en büyük çiftçi sendikasının yarından itibaren Paris'i "kuşatma" çağrısı yaptığı bir döneme denk geldi.

Öfkeli çiftçiler Paris yolunda: Kuşatmaya hazırlanıyorlar! - 4

Hükümetin vaatleri, sendikaların geri atmasını sağlayamadı.

Ulusal Tarım İşletmecileri Sendikaları Federasyonu (FNSEA) çağrısına Genç Çiftçiler Sendikası da destek verdi.

FNSEA, "Başkente giden tüm ana yollar çiftçiler tarafından işgal edilecek" dedi.

Öfkeli çiftçiler Paris yolunda: Kuşatmaya hazırlanıyorlar! - 5

FNSEA, paris çevresindeki çiftçilerin pazartesi gününden itibaren "belirsiz bir süre" boyunca başkenti bloke edeceklerini söyledi.

Çiftçilerin huzursuzluğu Almanya ve Polonya da dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkeye yayıldı.

Öfkeli çiftçiler Paris yolunda: Kuşatmaya hazırlanıyorlar! - 6
Öfkeli çiftçiler Paris yolunda: Kuşatmaya hazırlanıyorlar! - 7
Öfkeli çiftçiler Paris yolunda: Kuşatmaya hazırlanıyorlar! - 8
Öfkeli çiftçiler Paris yolunda: Kuşatmaya hazırlanıyorlar! - 9
Öfkeli çiftçiler Paris yolunda: Kuşatmaya hazırlanıyorlar! - 10
Öfkeli çiftçiler Paris yolunda: Kuşatmaya hazırlanıyorlar! - 11
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