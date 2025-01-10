Öfkeli, düşünceli, neşeli: İtalya Başbakanı Meloni'nin ikonik kareleri
İtalya'da yıllık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başbakan Georgia Meloni, Trump ve Elon Musk ile ilişkileri hakkında soruları yanıtladı. Toplantıdaki yüz ifadeleri dikkat çeken Meloni'nin öfkeli, düşünceli ve neşeli anları objektiflere yansıdı.
İtalya Başbakanı Georgia Meloni, Trump ve Elon Musk ile ilişkileri hakkında soruların yöneltildiği yıllık basın toplantısında konuştu.
Meloni’nin toplantıdaki yüz ifadeleri ve mimikleri dikkat çekti.
Başbakanın öfkeli, düşünceli ve neşeli anları objektiflere yansıdı.