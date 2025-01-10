Öfkeli, düşünceli, neşeli: İtalya Başbakanı Meloni'nin ikonik kareleri

İtalya'da yıllık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başbakan Georgia Meloni, Trump ve Elon Musk ile ilişkileri hakkında soruları yanıtladı. Toplantıdaki yüz ifadeleri dikkat çeken Meloni'nin öfkeli, düşünceli ve neşeli anları objektiflere yansıdı.

Öfkeli, düşünceli, neşeli: İtalya Başbakanı Meloni'nin ikonik kareleri - 1

İtalya Başbakanı Georgia Meloni, Trump ve Elon Musk ile ilişkileri hakkında soruların yöneltildiği yıllık basın toplantısında konuştu.

Meloni’nin toplantıdaki yüz ifadeleri ve mimikleri dikkat çekti.

Başbakanın öfkeli, düşünceli ve neşeli anları objektiflere yansıdı.

DÜNYA HABERLERİ

Öfkeli, düşünceli, neşeli: İtalya Başbakanı Meloni'nin ikonik kareleri - 2

TRUMP, GRÖNLAND, PANAMA KANALI...

Meloni'ye toplantıda ABD'nin yeni, başkanı Donald Trump ve en büyük destekçisi milyarder Elon Musk'la ilgili sorular soruldu.

Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayı umduğunu söyleyen Meloni,  Trump'ın Grönland ya da Panama Kanalı'nın kontrolünü ele geçirmek için askeri güç kullanma niyetinde olduğuna inanmadığını belirtti.

İtalyan başbakan, Trump'ın yorumlarını daha çok Çin ve diğer küresel oyunculara bu tür stratejik öneme sahip çıkarlardan ellerini çekmeleri yönünde bir uyarı olarak okuduğunu söyledi.

Öfkeli, düşünceli, neşeli: İtalya Başbakanı Meloni'nin ikonik kareleri - 3

"UYARININ ALTINDA ÇİN KARŞITLIĞI VAR"

Geçtiğimiz hafta sonu Trump'ı Mar-a-Lago'daki malikanesinde ziyaret eden ve yemin törenine de katılmayı planlayan Meloni, “ABD'nin önümüzdeki yıllarda çıkarına olan toprakları ilhak etmek için güç kullanmaya çalışacağını hariç tutabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Trump'ın yorumlarının bu ülkeler üzerinde herhangi bir düşmanca iddiadan ziyade diğer bazı büyük küresel oyunculara bir mesaj olduğunu söyledi.

Trump'ın uyarısının ardında ticari açıdan önemli Panama Kanalı ve kaynak zengini Grönland'da artan Çin karşıtlığı olduğunu belirten Meloni, Trump'ın sözlerini büyük güçler arasındaki uzun mesafeli tartışmanın bir parçası olarak yorumladığını dile getirdi.

Öfkeli, düşünceli, neşeli: İtalya Başbakanı Meloni'nin ikonik kareleri - 4

"TRUMP YÖNETİMİ KİEV'İ TERK ETMEZ"

Trump Salı günü yaptığı açıklamada, Amerikan ulusal güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu belirttiği Panama Kanalı ve Grönland'ın kontrolünü ele geçirmek için askeri güç kullanmayı göz ardı etmeyeceğini söylemişti.

Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna'nın sıkı bir destekçisi olan Meloni, Trump yönetiminin Kiev'i terk edeceğini düşünmediğini ifade etti.

Trump'ın ABD başkanlık kampanyası sırasında savaşı bir günde bitirebileceğini söyleyerek övünmesi, ABD'nin Ukrayna'nın en büyük ve en önemli askeri destekçisi olmaya devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.

Meloni, “Bugün barıştan bahsediyorsak bunun nedeni Rusya'nın Ukrayna'da biraz tıkanmış olması ve elbette Ukrayna halkının cesareti ama aynı zamanda Batı'nın desteği sayesinde tıkanmış olması. Donald Trump bunu çok iyi anlıyor" diye konuştu.

Öfkeli, düşünceli, neşeli: İtalya Başbakanı Meloni'nin ikonik kareleri - 5

"BEN BİR KOPUŞ GÖRMÜYORUM"

Trump'ın ilk yönetiminde caydırıcı bir diplomasi kullanabildiğini gösterdiğini ve bunu tekrar yapmasını beklediğini söyleyen Meloni, “Açıkçası ben bir kopuş görmüyorum ve (Trump'ın) açıklamalarında da bunu okumuyorum” dedi.

Meloni'nin basın toplantısı, sağcı hükümetinin üç haftadır İran'da tutuklu bulunan bir İtalyan gazeteciyi ülkesine kabul ederek büyük bir siyasi zafer kazanmasından bir gün sonra gerçekleşti.

Cecilia Sala'nın davası, ABD'nin arama emri nedeniyle İtalya'da tutuklu bulunan İranlı bir mühendisin davasıyla iç içe geçmişti.

Mohammad Abedini, 2024 yılında Ürdün'de üç Amerikan askerinin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısıyla bağlantılı olarak ABD tarafından aranıyor.

Öfkeli, düşünceli, neşeli: İtalya Başbakanı Meloni'nin ikonik kareleri - 6

İtalyan yorumcular İran'ın Abedini'nin serbest bırakılmasını sağlamak için Sala'yı bir pazarlık kozu olarak elinde tuttuğunu söylemişti ve dün Sala'nın ülkesine dönmesiyle birlikte Abedini'ye ne olacağı konusunda spekülasyonlar yapıldı.

Abedini halen Milano'daki bir hapishanede tutuklu bulunuyor ve 15 Ocak'ta ABD'ye iade sürecine kadar ev hapsi talebiyle ilgili bir duruşma yapılacak.

Meloni, Sala'nın serbest bırakılmasını sağlamak için İran ve ABD ile “diplomatik bir üçgenin” kilit rol oynadığını belirterek, Washington'un davadaki çıkarlarının müzakerelere dahil olduğunu ilk kez teyit etti.

Öfkeli, düşünceli, neşeli: İtalya Başbakanı Meloni'nin ikonik kareleri - 7

Bu hafta sonu Roma'da olması beklenen ancak Los Angeles yangınlarına müdahaleyi izlemek üzere seyahatini son anda iptal eden Başkan Joe Biden ile Abedini davasını daha fazla görüşmek istediğini de kaydeden Meloni, “Bu görüşmeler gerçekleşti ve devam edecek. Bu çok karmaşık bir iş ve dün sona eren bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Meloni, Her şeye rağmen Abedini davasının İtalyan adalet bakanlığı önünde sonuçlanmayı beklediğini sözlerine ekledi.

Öfkeli, düşünceli, neşeli: İtalya Başbakanı Meloni'nin ikonik kareleri - 8
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