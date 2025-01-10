Öfkeli, düşünceli, neşeli: İtalya Başbakanı Meloni'nin ikonik kareleri

"UYARININ ALTINDA ÇİN KARŞITLIĞI VAR"

Geçtiğimiz hafta sonu Trump'ı Mar-a-Lago'daki malikanesinde ziyaret eden ve yemin törenine de katılmayı planlayan Meloni, “ABD'nin önümüzdeki yıllarda çıkarına olan toprakları ilhak etmek için güç kullanmaya çalışacağını hariç tutabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Trump'ın yorumlarının bu ülkeler üzerinde herhangi bir düşmanca iddiadan ziyade diğer bazı büyük küresel oyunculara bir mesaj olduğunu söyledi.

Trump'ın uyarısının ardında ticari açıdan önemli Panama Kanalı ve kaynak zengini Grönland'da artan Çin karşıtlığı olduğunu belirten Meloni, Trump'ın sözlerini büyük güçler arasındaki uzun mesafeli tartışmanın bir parçası olarak yorumladığını dile getirdi.