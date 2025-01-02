Öğretmenler ruh sağlığı sorunları nedeniyle izin alıyor: Sebebi uzun çalışma saatleri!
Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip Japonya'da, uzun çalışma saatleri ve fazla mesai oldukça yaygın. Ülkede, işverenlere olan bağlılık ve iş için fazla mesai yapmak, sosyal olarak değerli kabul ediliyor. Aynı doğrultuda intihar olayları da oldukça yaygın; ülkede geçtiğimiz yıl 21 bin 818 kişi yaşamına son verdi. Japonya'da "ruh sağlığı sorunları" nedeniyle izne ayrılan öğretmen sayısı da arttı. Araştırmaya göre, son bir yılda 7 bin 119 öğretmen "ruhsal bozukluk" gerekçesiyle izne ayrıldı.
Japonya'nın iş kültüründe uzun çalışma saatleri ve işverenlere bağlılık öne çıkarken, istifa etmek genellikle zor ve sosyal olarak yargılanabilir bir eylem olarak görülüyor. Uzun çalışma saatleri ruh sağlığı problemlerini de beraberinde getiriyor.