Öğretmenler ruh sağlığı sorunları nedeniyle izin alıyor: Sebebi uzun çalışma saatleri!

Japonya'nın iş kültüründe uzun çalışma saatleri ve işverenlere bağlılık öne çıkarken, istifa etmek genellikle zor ve sosyal olarak yargılanabilir bir eylem olarak görülüyor. Uzun çalışma saatleri ruh sağlığı problemlerini de beraberinde getiriyor.