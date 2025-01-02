Öğretmenler ruh sağlığı sorunları nedeniyle izin alıyor: Sebebi uzun çalışma saatleri!

Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip Japonya'da, uzun çalışma saatleri ve fazla mesai oldukça yaygın. Ülkede, işverenlere olan bağlılık ve iş için fazla mesai yapmak, sosyal olarak değerli kabul ediliyor. Aynı doğrultuda intihar olayları da oldukça yaygın; ülkede geçtiğimiz yıl 21 bin 818 kişi yaşamına son verdi. Japonya'da "ruh sağlığı sorunları" nedeniyle izne ayrılan öğretmen sayısı da arttı. Araştırmaya göre, son bir yılda 7 bin 119 öğretmen "ruhsal bozukluk" gerekçesiyle izne ayrıldı.

Öğretmenler ruh sağlığı sorunları nedeniyle izin alıyor: Sebebi uzun çalışma saatleri! - 1

Japonya'nın iş kültüründe uzun çalışma saatleri ve işverenlere bağlılık öne çıkarken, istifa etmek genellikle zor ve sosyal olarak yargılanabilir bir eylem olarak görülüyor. Uzun çalışma saatleri ruh sağlığı problemlerini de beraberinde getiriyor.

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Öğretmenler ruh sağlığı sorunları nedeniyle izin alıyor: Sebebi uzun çalışma saatleri! - 2

Kyodo News'un haberine göre, ülkede, "ruh sağlığı sorunları" nedeniyle izne ayrılan öğretmenlerin sayısı, 2020-2023 döneminde yıllık ortalama 5 bin kişi seviyelerinde seyrediyordu.

Öğretmenler ruh sağlığı sorunları nedeniyle izin alıyor: Sebebi uzun çalışma saatleri! - 3

Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 20 kentteki eğitim kurumlarında 2023-2024 dönemini kapsayan bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, söz konusu dönemde 7 bin 119 öğretmen "ruhsal bozukluk" gerekçesiyle izne ayrıldı.

Öğretmenler ruh sağlığı sorunları nedeniyle izin alıyor: Sebebi uzun çalışma saatleri! - 4

İzne ayrılan öğretmenlerin sayısında 580 kişi artarken, toplamda Japonya'daki öğretmenlerin 0,77'sinin aynı gerekçeyle izne ayrıldığı ortaya çıktı.

Öğretmenlerin yüzde 26,5'i sorunlarının "öğrencilerle", yüzde 23,6'sı "iş arkadaşlarıyla", yüzde 13,2'si "idari işlerle" ve yüzde 0,08'si ise "uzun çalışmayla" ilgili olduğunu kaydetti.

Öğretmenler ruh sağlığı sorunları nedeniyle izin alıyor: Sebebi uzun çalışma saatleri! - 5

Araştırmada, son bir yılda Japonya'da görevinden istifa eden 788 öğretmenden 260'ının "ruhsal sorunları" gerekçe gösterdiği aktarıldı.

Öte yandan, Japonya Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin ruh sağlığını desteklemek için önlemler alınacağını ve öğretmen sayısını artırarak iş yükünü azaltmaya çalışacaklarını açıkladı.

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