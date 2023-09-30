Oktoberfest nedir? Oktoberfest kutlamaları ne zaman düzenlenir?
Almanya'nın Bavyera eyaletinde olan Münih kentinde düzenlenen ve totalde 6 milyon kişinin katıldığı bir festivaldir. Her yıl düzenlenen bu festivaldeki amaç ekim ayının gelişini kutlamaktır. Peki, Oktoberfest kutlamaları ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte Almanya'nın en ünlü festivali olan Oktoberfest hakkında bilinmesi gerekenler...
Oktoberfest ya da Türkçe çevirisi ile Ekim Festivali, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Münih kentinde her yıl eylül ayının son günleri ve ekim ayının ilk günlerinde düzenlenegelen, 2 hafta süren bir festivaldir. Her yıl yaklaşık 6 milyon kişinin katıldığı bu festival Münih kentindeki en ünlü olaydır.