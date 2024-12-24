Okul bahçesine aracıyla girdi, 30 kişiyi yaraladı: Saldırgan idama mahkum edildi!

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde 11 Kasım'da bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı. Yerel polis biriminden yapılan açıklamada zanlının eşinden boşandığı, ayrılma koşulları ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı bildirilmişti.



Bu saldırıdan kısa süre sonra, 16 Kasım'da, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin Yişing bölgesindeki bir meslek yüksekokulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı. Saldırı, bu okuldan mezun 21 yaşındaki işsiz bir genç tarafından gerçekleştirilmişti.