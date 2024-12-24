Okul bahçesine aracıyla girdi, 30 kişiyi yaraladı: Saldırgan idama mahkum edildi!
Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde, 19 Kasım'da bir ilkokulun önünde bekleyen öğrenci ve velilere aracıyla bilerek çarpıp 30 kişinin yaralanmasına neden olan kişiye idam cezası verildi.
Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde, 19 Kasım'da bir ilkokulun önünde bekleyen öğrenci ve velilere aracıyla bilerek çarpıp 30 kişinin yaralanmasına neden olan kişiye idam cezası verildi.
Changdı Orta Halk Mahkemesi, kararında, adının Huang Vın olduğu belirtilen 39 yaşındaki sanığın, "mali kayıplar ve ailevi sorunlardan kaynaklanan duygusal sıkıntılar" nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.