Okulda 2 öğretmeni bıçaklayan kız öğrencinin savunması pes dedirtti!

İngiltere'de bir okulda iki öğretmeni ve bir öğrenciyi bıçaklayan 13 yaşındaki kız çocuğunun savunması pes dedirtti.

Okulda 2 öğretmeni bıçaklayan kız öğrencinin savunması pes dedirtti! - 1

Galler'in Carmarthenshire şehrinde bulunan bir okulda geçtiğimiz Nisan ayında korkunç bir olay yaşandı. Ders arasında 2'si öğretmen 1'i öğrenci olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayan 13 yaşındaki kız öğrenci, bir öğretmenini ağır şekilde yaraladı. Kanlar içinde kalan öğretmene, hava ambulansıyla yardım edilirken, diğer iki kişi ise saldırıyı daha hafif yaralarla atlattı.

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Okulda 2 öğretmeni bıçaklayan kız öğrencinin savunması pes dedirtti! - 2

Savcı William Hughes, 14 yaşındaki sanığın okula kesici aletler soktuğunu kabul ettiğini ancak cinayete teşebbüs suçlamasını reddettiğini söyledi.

Mahkemede, ağır yaralanan öğretmenin boynundan, sırtından, kollarından ve bacaklarından bıçaklandığı belirtildi.

Okulda 2 öğretmeni bıçaklayan kız öğrencinin savunması pes dedirtti! - 3

Korkunç saldırıyı ünlü olmak için yaptığını söyleyen 13 yaşındaki sanığın, ''Olayın haberlere çıkacağından emindim. Bu, gözlerin benim üzerime çevrilmesi demekti'' sözleri duyanları şaşkına çevirdi.

Nisan ayından beri Genç Suçlular Kurumu'nda tutulan sanığın yargılanmasına Çarşamba günü devam edilecek.

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