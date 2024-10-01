Okulda 2 öğretmeni bıçaklayan kız öğrencinin savunması pes dedirtti!
İngiltere'de bir okulda iki öğretmeni ve bir öğrenciyi bıçaklayan 13 yaşındaki kız çocuğunun savunması pes dedirtti.
Galler'in Carmarthenshire şehrinde bulunan bir okulda geçtiğimiz Nisan ayında korkunç bir olay yaşandı. Ders arasında 2'si öğretmen 1'i öğrenci olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayan 13 yaşındaki kız öğrenci, bir öğretmenini ağır şekilde yaraladı. Kanlar içinde kalan öğretmene, hava ambulansıyla yardım edilirken, diğer iki kişi ise saldırıyı daha hafif yaralarla atlattı.