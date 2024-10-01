Okulda 2 öğretmeni bıçaklayan kız öğrencinin savunması pes dedirtti!

Galler'in Carmarthenshire şehrinde bulunan bir okulda geçtiğimiz Nisan ayında korkunç bir olay yaşandı. Ders arasında 2'si öğretmen 1'i öğrenci olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayan 13 yaşındaki kız öğrenci, bir öğretmenini ağır şekilde yaraladı. Kanlar içinde kalan öğretmene, hava ambulansıyla yardım edilirken, diğer iki kişi ise saldırıyı daha hafif yaralarla atlattı.