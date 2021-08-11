Okyanusun 700 metre altında yaşıyor: Kırmızı denizanası bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi

ntv.com.tr 11.08.2021 - 16:15
Bununla birlikte söz konusu denizanası, 28 Temmuz'da bir derin deniz dalışı gerçekleştiren ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından bulunan "potansiyel olarak tanımlanamayan/bilinmeyen birkaç hayvandan" sadece biriydi.
Yeni denizanası ve diğer bilinmeyen hayvanlar, 30 Haziran - 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 2021 Kuzey Atlantik Stepping Stones seferi sırasında keşfedildi. Araştırmacılar, okyanus yüzeyinin yüzlerce ile binlerce kilometre altında gizlenen daha önce hiç görülmemiş deniz yaşamını aramak için ABD'nin doğu kıyısı boyunca seyahat etti.
Yapılan araştırma kapsamında NOAA araştırmacıları, 250 metre ile 4 km arasında değişen derinliklerde dalışlar için uzaktan kumandalı bir araç (ROV) kullandılar.
NOAA tarafından yapılan açıklamada, "25 planlı ROV dalışı sırasında toplanan haritalama verileri, bilim insanlarının ve yöneticilerin bu bölgedeki derin su habitatlarının çeşitliliğini ve dağılımını daha iyi anlamalarını sağlayacak.