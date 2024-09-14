Okyanusun ortasındaki hayalet şehirin gizemi ortaya çıkıyor
Pasifik Okyanusu'ndaki Temwen Adası'nda yapılan LiDAR lazer taramaları, kayıp şehir Nan Madol'un kapsamlı ve gelişmiş tarım sistemlerini ortaya çıkardı. Uzmanlar bu bulguların Pasifik Adaları'ndaki eski kültürlerin tarihini yeniden yazma potansiyeli taşıdığını söyledi.
ATLANTİS İLE KARŞILAŞTIRILIYOR
Pasifik Okyanusu'ndaki Temwen Adası'nda yapılan son lazer araştırmaları, kayıp şehir Nan Madol'un gizemini ortaya çıkardı. "Pasifik'in Venedik'i" olarak da anılan bu megalitik taş şehir, efsanevi Atlantis'le karşılaştırılıyor ve hatta 1928'deki keşif haberlerinden yola çıkarak 'Cthulhu'nun Çağrısı' adlı eserini yazan korku yazarı HP Lovecraft'a ilham kaynağı bile olmuş.