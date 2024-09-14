Okyanusun ortasındaki hayalet şehirin gizemi ortaya çıkıyor

TARIMSAL PLANLAMA BULGULARI

Ekip, Mikronezya'daki diğer bölgelerde tarımın bu kadar gelişmiş olmadığını belirtiyor. Ancak, Temwen Adası'ndaki bulgular, bu eski toplumların karmaşık tarımsal planlama yaptığını gösteriyor. Araştırmacılar, Temwen'in sulama sisteminin Polinezya'nın diğer tarım sistemlerine benzediğini ve gıda güvenliğini artıracak şekilde gelişmiş olduğunu vurguluyor.