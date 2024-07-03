Öldü tekrar dirildi: 24 yaşındaki kadın tanrı ile konuştuğunu iddia etti
Guatemala'da yaşayan 24 yaşındaki Mariandree Cárdenas, astım krizi sonrası komaya girdi. Uzun günler komada kalan genç kadın koma esnasında tanrı ile konuştuğunu ve cennete gittiğini iddia etti.
Guatemala'da yaşayan 24 yaşındaki Mariandree Cárdenas, sosyal medyada paylaştığı videoyla gündem oldu. Genç kadın, iddiasına göre kısa süre önce koma esnasında cennete gitti ve tanrı ile iletişime geçti.
Uzun süredir astım ile mücadele eden Cárdenas, evden çalışırken aniden nefes almada zorluk çekmeye başladı ve acilen hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüleşince yoğun bakıma alınan genç kadın, kısa süre sonra komaya girdi.