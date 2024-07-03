Öldü tekrar dirildi: 24 yaşındaki kadın tanrı ile konuştuğunu iddia etti

Guatemala'da yaşayan 24 yaşındaki Mariandree Cárdenas, astım krizi sonrası komaya girdi. Uzun günler komada kalan genç kadın koma esnasında tanrı ile konuştuğunu ve cennete gittiğini iddia etti.

Öldü tekrar dirildi: 24 yaşındaki kadın tanrı ile konuştuğunu iddia etti - 1

Guatemala'da yaşayan 24 yaşındaki Mariandree Cárdenas, sosyal medyada paylaştığı videoyla gündem oldu. Genç kadın, iddiasına göre kısa süre önce koma esnasında cennete gitti ve tanrı ile iletişime geçti. 

Uzun süredir astım ile mücadele eden Cárdenas, evden çalışırken aniden nefes almada zorluk çekmeye başladı ve acilen hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüleşince yoğun bakıma alınan genç kadın, kısa süre sonra komaya girdi.

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Öldü tekrar dirildi: 24 yaşındaki kadın tanrı ile konuştuğunu iddia etti - 2

"BAMBAŞKA BİR YERE GİTTİM"

Günlerce komada kalan Cárdenas, yeniden uyandığında herkesi şaşırtan bir iddiada bulundu. Komadayken yaşadıklarını anlatan genç kadın, "Artık neredeyse hiçbir şey duyamamaya başladım ve vücudum tepki vermiyordu. Duyduğum son şey bir hemşirenin ya da doktorun 'bizi terk etti' dediği cümleydi. Göz açıp kapayıncaya kadar Dünya'da var olmayı bıraktım, bambaşka bir yere gelmiştim" dedi.

Öldü tekrar dirildi: 24 yaşındaki kadın tanrı ile konuştuğunu iddia etti - 3

Cárdenas, açıklamsına şöyle devam etti;  "Işık dolu ama güneşsiz, aysız, yıldızsız bir yerde, daha önce hiç görmediğim yiyeceklerle dolu uzun bir masada, artık insan bedenine sahip olmayan ancak ışıktan varlıklar olan insanlarla dolu bir yerde belirdim. Hiç kimse birbiriyle sesiyle değil, zihniyle konuşuyordu. Ben de böyle iletişim kuruyordum ama benim için normaldi çünkü benim sanki hep buraya aittim. Geçmiş hayatımı, ailemi ya da Dünya'yı hatırlamıyordum, benim için bunların hiçbiri hiç var olmamıştı."

Öldü tekrar dirildi: 24 yaşındaki kadın tanrı ile konuştuğunu iddia etti - 4

"AŞK İÇİN DÖNMEM GEREKTİ"

Gittiği yerde karşısında tanrının oturduğunu söyleyen kadın "Tanrı olduğunu biliyordum çünkü o en büyük ışıktı, tüm yeri aydınlatan oydu, yüzünü göremiyordum ama güldüğünü biliyordum. Çok mutluydu ve gülümsüyordu.

Öldü tekrar dirildi: 24 yaşındaki kadın tanrı ile konuştuğunu iddia etti - 5

24 yaşındaki Mariandree Cárdenas, deneyimini şu sözlerle tamamladı: "Etrafımdaki renkleri farklı bir şekilde gördüm ve hiç bu kadar huzur ve neşeyle dolu hissetmedim. Tanrı ayağa kalktı, beni aldı ve diğer varlıklardan ayırdı. Bana geri dönmem gerektiğini söyledi, anlamadım ve  ona nereye ve neden diye sordum. Bana tekrar döneceğimi söyledi. Ama o an aşk için dünyaya dönemem gerektiğini anlattı" dedi.

Öldü tekrar dirildi: 24 yaşındaki kadın tanrı ile konuştuğunu iddia etti - 6

"TANRI BANA ÖLÜMDEN SONRASINI GÖSTERDİ"

Komadan üç gün sonra uyanan Cárdenas, kendisi için cennette geçen zamanın üç saat olduğunu ancak Dünya'da geçen sürenin üç gün olduğunu söyledi.

Doktorlar, genç kadının yakın ölüm deneyiminin astımıyla ilişkili olduğunu düşünüyor. Cárdenas ise olayın bir deliryum olmadığını ve Tanrı'nın ona "ölümden sonrası" hakkında bir şeyler göstermek istediğini düşündüğünü söylüyor.

Öldü tekrar dirildi: 24 yaşındaki kadın tanrı ile konuştuğunu iddia etti - 7

Şu an iyileşen genç kadın, deneyiminin kendisine Tanrı tarafından yaşatıldığını ve bu büyük gizemi çözmesi için seçildiğini hissettiğini dile getiriyor.

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