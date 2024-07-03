Öldü tekrar dirildi: 24 yaşındaki kadın tanrı ile konuştuğunu iddia etti

"TANRI BANA ÖLÜMDEN SONRASINI GÖSTERDİ"

Komadan üç gün sonra uyanan Cárdenas, kendisi için cennette geçen zamanın üç saat olduğunu ancak Dünya'da geçen sürenin üç gün olduğunu söyledi.

Doktorlar, genç kadının yakın ölüm deneyiminin astımıyla ilişkili olduğunu düşünüyor. Cárdenas ise olayın bir deliryum olmadığını ve Tanrı'nın ona "ölümden sonrası" hakkında bir şeyler göstermek istediğini düşündüğünü söylüyor.