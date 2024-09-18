Öldüren fotoğraf! İşareti yanlış anlayıp katlettiler

ÇETELER ARASI SAVAŞ

Brezilya'da 25 yaşındaki Rayane Alves ve kız kardeşi 28 yaşındaki Rithiele Alves, cumartesi günü erken saatlerde bir festivalden ayrıldıktan sonra aralarında erkek kardeşlerinin de bulunduğu iki erkekle birlikte kaçırıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada kız kardeşlerin "Comando Vermelho" isimli bir çete tarafından kaçırıldığı ve işkenceye uğradığı belirtildi.

Çete üyelerinin kız kardeşlere bıçakla işkence ettiği, saçlarını ve parmaklarını kestiği aktarıldı.