Öldüren fotoğraf! İşareti yanlış anlayıp katlettiler

Brezilya'da Rayane Alves Porto ve Rithiely Alves Porto adlı kız kardeşler, aile fotoğrafında verdikleri poz nedeniyle öldürüldü. Bir çete, kızların yaptığı el işareti ve surat ifadesini rakip grubun işaretlerine benzeterek biri erkek üç kardeşi kaçırdı. İşkenceye uğrayan kız kardeşler yaşamını yitirdi. Yaralı olarak kaçmayı başaran erkek kardeş ise polisle iş birliği yaparak çetenin çökertilmesine yardımcı oldu.

Öldüren fotoğraf! İşareti yanlış anlayıp katlettiler - 1

ÇETELER ARASI SAVAŞ

Brezilya'da 25 yaşındaki Rayane Alves ve kız kardeşi 28 yaşındaki Rithiele Alves, cumartesi günü erken saatlerde bir festivalden ayrıldıktan sonra aralarında erkek kardeşlerinin de bulunduğu iki erkekle birlikte kaçırıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada kız kardeşlerin "Comando Vermelho" isimli bir çete tarafından kaçırıldığı ve işkenceye uğradığı belirtildi.

Çete üyelerinin kız kardeşlere bıçakla işkence ettiği, saçlarını ve parmaklarını kestiği aktarıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Öldüren fotoğraf! İşareti yanlış anlayıp katlettiler - 2

ERKEK KARDEŞ KAÇMAYI BAŞARDI

Erkek kardeş yaralı olarak kaçmayı başarıp polise haber verdi. Polis eve baskın düzenledi ve Rayane ile Rithiele'yi odalardan birinde ölü buldu.

Öldüren fotoğraf! İşareti yanlış anlayıp katlettiler - 3

RAKİP ÇETENİN EL İŞARETİ

Polis yetkilileri, kızları kaçıran çetenin, bir fotoğrafta rakip "Primeiro Comando da Capital" çetesine ait el işaretini yaptıklarını düşündükleri için ölüm emrini verdiklerini söyledi.

Öldüren fotoğraf! İşareti yanlış anlayıp katlettiler - 4

ÜÇ SAAT İŞKENCE GÖRDÜLER

Genç kızların ölmeden önce üç saat boyunca işkence gördüğü aktarıldı.

Polis yetkilisi, mağdurların bir odada tutulduktan sonra teker teker dışarı çıkarılarak işkence gördüğünü söyledi.

Öldüren fotoğraf! İşareti yanlış anlayıp katlettiler - 5

Rayane Alves, kız kardeşi ve erkek kardeşinin herhangi bir suç örgütüyle bağlantısı olduğuna dair bir kanıt olmadığı belirtildi.

Öldüren fotoğraf! İşareti yanlış anlayıp katlettiler - 6
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