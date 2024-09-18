Öldüren fotoğraf! İşareti yanlış anlayıp katlettiler
Brezilya'da Rayane Alves Porto ve Rithiely Alves Porto adlı kız kardeşler, aile fotoğrafında verdikleri poz nedeniyle öldürüldü. Bir çete, kızların yaptığı el işareti ve surat ifadesini rakip grubun işaretlerine benzeterek biri erkek üç kardeşi kaçırdı. İşkenceye uğrayan kız kardeşler yaşamını yitirdi. Yaralı olarak kaçmayı başaran erkek kardeş ise polisle iş birliği yaparak çetenin çökertilmesine yardımcı oldu.
ÇETELER ARASI SAVAŞ
Brezilya'da 25 yaşındaki Rayane Alves ve kız kardeşi 28 yaşındaki Rithiele Alves, cumartesi günü erken saatlerde bir festivalden ayrıldıktan sonra aralarında erkek kardeşlerinin de bulunduğu iki erkekle birlikte kaçırıldı.
Polis tarafından yapılan açıklamada kız kardeşlerin "Comando Vermelho" isimli bir çete tarafından kaçırıldığı ve işkenceye uğradığı belirtildi.
Çete üyelerinin kız kardeşlere bıçakla işkence ettiği, saçlarını ve parmaklarını kestiği aktarıldı.