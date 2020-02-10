Öldürücü virüste 910 can kaybı

Fransa Alplerinde bir kayak merkezinde tatil yapan bir grup İngiliz’de virüse rastlandı. Yetkililer, bu kişilerle aynı yerde konaklayan herkese ulaşmak için harekete geçti.

Fransa, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahet etmeyin uyarısında da bulundu.