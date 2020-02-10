Öldürücü virüste 910 can kaybı

Çin'de ortaya çıkan yeni corona virüste can kaybı 900'ü aştı. Yeni corona virüsten ölenlerin sayısı 2002'de görülen SARS salgınındaki ölü sayısını geçti.
Fransa Alplerinde bir kayak merkezinde tatil yapan bir grup İngiliz’de virüse rastlandı. Yetkililer, bu kişilerle aynı yerde konaklayan herkese ulaşmak için harekete geçti.
Fransa, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahet etmeyin uyarısında da bulundu.
Hong Kong'dan ise sevindirici haber geldi.
Çarşamba gününden beri Hong Kong Limanı'nda demirli büyük yolcu gemisine uygulanan karantina kaldırıldı.
Gemi, geçen ayki yolcuları arasında yer alan sekiz Çinli’de corona virüs görülmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı.
Japonya'daki gemide ise yeni vakalar ortaya çıktı.
Yeni yılı ay takvimine göre kutlayan Çin'de salgın nedeniyle yeni yıl tatili uzatılmıştı. Uzatılmış tatilin de sonuna gelindi.
Salgın bölgesindeki okullar 1 Mart'ta açılacak.