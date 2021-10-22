Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

"En büyük korkum, bir gün uyandığımda her şeyin bir rüya olması.Çünkü birbirimizi bulduğumuz andan beri her saniye böyle hissettirdi. Ölüm bizi ayırana kadar ya da ben uyanana kadar, cevabın ‘evet’ olduğu için çok mutluyum. Seni seviyorum.”