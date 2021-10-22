Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu

Geçen ay, nişanlısıyla yaptığı yolculuğun ardından cesedi bulunan 22 yaşındaki Gabby Petito'nun ölümü tüm dünyada kadına şiddate dair öfkeye neden olmuştu. Cinayetin nedeni hala bilinmezken, şüpheli olarak aranan nişanlı Brian Laundrie'nin de bir parkta kemikleri ve kafatası bulundu. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgli soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. ABD'de eyaletler arası bir karavanla yolculuk yapan çift deneyimlerini sosyal medyada paylaşıyordu.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 22.10.2021 - 12:29

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 1

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki bir parkta bulunan insan kalıntılarının öldürülen YouTuber Gabby Petito’nun nişanlısına ait olduğunu doğruladı. 

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 2

GEÇEN AY KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

Bir aydan uzun süredir kayıp olan Brian Laundrie'nin cesedi, diş kayıtları kullanılarak teşhis edildi. Petito'nun ölümüyle ilgili aranan Laundrie, geçen ay Florida'ya nişanlısı olmadan yaptığı ortak bir yolculuktan dönmüş ve sonra kayıplara karışmıştı.

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 3

22 yaşındaki genç kadının cesedi ise yaklaşık bir ay önce çiftin seyahat ettiği Wyoming'de bulunmuştu.

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 4

FBI tarafından yapılan açıklamada, "21 Ekim 2021'de diş kayıtlarının karşılaştırılması, Myakkahatchee Creed Çevre Parkı'nda bulunan insan kalıntılarının Brian Laundrie'ye ait olduğunu doğruladı” denildi. 

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 5

Laundrie'nin ebeveynlerini temsil eden bir avukat ise , "Chris ve Roberta Laundrie, dün rezervde bulunan kalıntıların gerçekten Brian'a ait olduğu konusunda bilgilendirildi. Şu anda başka bir yorumumuz yok ve ailenin  mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 6

Bununla birlikte FBI ajanları, kalıntıların parkın yakın zamana kadar su altında kalan bir bölümünde keşfedildiğini açıkladı. Arama sırasında Brian'a ait bir sırt çantası ve defter de dahil olmak üzere başka eşyaların da bulunduğu belirtildi. 

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 7

KEMİKLERİ VE KAFATASI BULUNDU

NBC News'e göre, arama sırasında kemikler ve bir kafatası bulundu, Lee County Polis Şerifi Carmine Marceno, yetkilileri parkta "tehlikeli koşullar" altında çalıştıkları için övdü. Göğüs derinliğindeki suyu çıngıraklı yılanlar ve timsahlarla dolu olarak tanımladı.

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 8

Kapalı parkın dışında toplanan gazetecilere verdiği demeçte, "Bir ev ya da aramak gibi değil. Bu alanlar çok büyük ve sularla kaplı" dedi.

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 9

BRIAN LAUNDRIE KİMDİR?

Laundrie, Temmuz ayında birlikte bir yolculuğa çıktıktan sonra kaybolduğu bildirilen YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısıydı. Petito'nun üvey babası Jim Schmidt'e göre Laundrie, ikisi de lisedeyken New York Long Island'daki Bayport-Blue Point Lisesi'nde tanıştı. İkisi Mart 2019'da çıkmaya başladı ve Temmuz 2020'de nişanlandı.

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 10

Laundrie, konuyla ilişkin bir dikkat çeken bir gönderisinde şunları yazdığı görülüyor:

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 11

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

"En büyük korkum, bir gün uyandığımda her şeyin bir rüya olması.Çünkü birbirimizi bulduğumuz andan beri her saniye böyle hissettirdi. Ölüm bizi ayırana kadar ya da ben uyanana kadar, cevabın ‘evet’ olduğu için çok mutluyum. Seni seviyorum.”

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 12

Diğer taraftan Laundrie’nin geçimini  yaptığı tasarımları Bizarre Design adı altında çevrimiçi satarak sağlıyordu. Instagram hesabında linocut baskılar, yer imleri ve çizimler gibi sanat eserleri sergileniyor.

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 13

"VAHŞİ DOĞADA HAYATTA KALMA KONUSUNDA ÇOK BİLGİLİYDİ"

Öte yandan, Laundrie'nin isimsiz bir iş arkadaşı, onun vahşi doğada hayatta kalma konusunda "çok bilgili" olduğunu öne sürdü. New York Post'a konuşan kaynak,  "Yürüyüşle ilgili bir konuşmamızda . Brian ormanda geçirdiği en uzun sürenin altı hafta olduğundan bahsetti ve ayakta kalması için yalnızca büyük bir paket peynir ya da fıstık ezmesi yemekle övündü” dedi.

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 14

Laundrie'nin sosyal medyadaki varlığı da  onun hevesli bir gezgin ve kampçı olduğunu gösterdi.

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 15

PETITO VE LAUNDRIE’NİN YOLCULUĞUNDA NELER OLDU?

Laundrie ve Petito, eyaletler arası yolculuklarını Petito'nun YouTube hesabında ve diğer sosyal medyada hesaplarından paylaştılar. 

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 16

Instagram'daki fotoğraflar çifti çok mutlu gösterirken, tanık ifadeleri  ve video kayıtları farklı bir tablo çizdi. Utah Polis Departmanı yayınlanan bir videoda,12 Ağustos'ta bir polis memurunun, çiftin seyahat etmekte olduğu minibüsün  kaldırıma çarptığını gördükten sonra çektiğini gösterdi.

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 17

Vücut kamerası görüntüleri, polis arabasının içinde oturan Petito’yu ve Laundrie'yi sorgulayan memurları gösterdi. 

Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 18
Moab Polis Departmanı tarafından paylaşılan farklı bir videoda ise Petito’nun nişanlısı ile aralarında meydana gelen fiziksel bir kavgadan bahsettiği görüldü.
Öldürülen Youtuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu - 19

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