Olena Zelenska: Tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var

"ONA İNANIYORUM"

Zelenska, kocasının bugün olduğu gibi "tarihi bir figür" olacağını asla hayal etmediğini, onu özlediğini ve eşi olarak yanında durmasına ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Bu biraz bencilce olabilir ama yanımda tarihi bir figüre değil kocama ihtiyacım var. Ancak, Volodomir, bu savaşın üstesinden gelecek enerjiye, iradeye, ilhama ve inada gerçekten sahip. Ben ona inanıyorum. Ve onu destekliyorum. Yeterli güce sahip olduğunu biliyorum. Tanıdığım başka herhangi bir kişi için bu durumun çok daha zor olacağını düşünüyorum. O gerçekten çok güçlü ve dirençli bir insan. Ve bu dayanıklılık şu anda hepimizin ihtiyacı olan şey.” dedi.