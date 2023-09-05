Olena Zelenska: Tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var
Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye özel bir röportaj verdi. 45 yaşındaki Zelenska, Rusya-Ukrayna savaşının ailesi üzerindeki duygusal etkisini anlattı. Ailesinin birlikte geçirmeyi özlediğini söyleyen Zelenska, "Bu biraz bencilce olabilir ama yanımda tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var. Ama ikimiz de güçlü kalıyoruz, hem duygusal hem de fiziksel olarak güçlüyüz. Savaşın üstesinden birlikte geleceğimize eminim." dedi.
Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska, Rusya Şubat 2022'de Ukrayna’ya saldırmaya başladığında, aylarca çocuklarıyla birlikte gizli yerlerde saklandığını belirtti.