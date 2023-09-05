Olena Zelenska: Tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var

Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye özel bir röportaj verdi. 45 yaşındaki Zelenska, Rusya-Ukrayna savaşının ailesi üzerindeki duygusal etkisini anlattı. Ailesinin birlikte geçirmeyi özlediğini söyleyen Zelenska, "Bu biraz bencilce olabilir ama yanımda tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var. Ama ikimiz de güçlü kalıyoruz, hem duygusal hem de fiziksel olarak güçlüyüz. Savaşın üstesinden birlikte geleceğimize eminim." dedi.

Olena Zelenska: Tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var - 1

Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska, Rusya Şubat 2022'de Ukrayna’ya saldırmaya başladığında, aylarca çocuklarıyla birlikte gizli yerlerde saklandığını belirtti.

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Olena Zelenska: Tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var - 2

Savaşın başlangıcındaki duygusal durumunu "sürekli bir adrenalin hissi" olarak tanımlayan Zelenska,  “Zaman geçtikçe kendimi sakinleştirmenin ve hayatı mevcut koşullarda yaşamaya başlamanın gerekli olduğunu fark ettim.” dedi.

Olena Zelenska: Tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var - 3

Zelenska, geçen yıl saklandığı yerden çıktıktan sonra, savaş eski komedi senaristini spot ışıklarının altına itti ve o zamandan beri liderlerle buluşmak ve konuşmalar yapmak için dünyayı dolaştı.

Olena Zelenska: Tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var - 4

"AYNI EVDE YAŞAMIYORUZ"

Savaşta yaşamanın belirsizliğinin çocukları için de duygusal bir bedeli olduğunu söyleyen Ukrayna First Lady’si “Güvenlik riski nedeniyle, kocamla birlikte yaşamıyoruz, evlerimiz ayrı. Birbirimizi görme fırsatımız oluyor ama istediğimiz sıklıkta değil. Oğlum babasını özlüyor. Çocuklarımın hiçbir şey planlamadığını görmek bana acı veriyor. Kızım 19 yaşında. Seyahat etmeyi, yeni hisler ve duygular yaşamayı hayal ediyorlar. Onların böyle bir fırsatı yok. Bazı sınırlamalarımız var ve biz bir şekilde bunların içinde yaşamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Olena Zelenska: Tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var - 5

Zelenska, ayrıca Kremlin'in hedef listesinin başında eşinin, çocuklarının ve kendisinin olduğunu bildiği söyledi. 

Olena Zelenska: Tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var - 6

Diğer taraftan, Zelenska eşi Volodimir Zelenski ile birlikte lise öğrencisiyken tanıştıklarını, ardından bir komedi grubunda ve TV stüdyosunda birlikte çalıştıklarını söyledi. Zelenska, bu esnada eşinin oyunculuk, kendisinin ise senaristlik yaptığını bildirdi. 

Olena Zelenska: Tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var - 7

"ONA İNANIYORUM"

Zelenska, kocasının bugün olduğu gibi "tarihi bir figür" olacağını asla hayal etmediğini, onu özlediğini ve eşi olarak yanında durmasına ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Bu biraz bencilce olabilir ama yanımda tarihi bir figüre değil kocama ihtiyacım var. Ancak, Volodomir, bu savaşın üstesinden gelecek enerjiye, iradeye, ilhama ve inada gerçekten sahip. Ben ona inanıyorum. Ve onu destekliyorum. Yeterli güce sahip olduğunu biliyorum. Tanıdığım başka herhangi bir kişi için bu durumun çok daha zor olacağını düşünüyorum. O gerçekten çok güçlü ve dirençli bir insan. Ve bu dayanıklılık şu anda hepimizin ihtiyacı olan şey.” dedi. 

Olena Zelenska: Tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var - 8

Öte yandan, Zelenska’nın First Lady olarak yaptığı son çalışmalar Ukraynalıların savaşın psikolojik etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmaya odaklandı ve Kiev'de ruh sağlığı ve dayanıklılık konularına odaklanacak bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 

Olena Zelenska: Tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var - 9

"HİÇ KİMSE KENDİSİNİ NEYİN BEKLEDİĞİNİ BİLEMEZ"

Zelenska, "Umarım birilerine ilham verebilirim, birilerine umut  verebilirim ya da kendi örneğimle yaşadığımızı, çalıştığımızı, ilerlediğimizi kanıtlayabilirim. Hiç kimse kendisini neyin beklediğini bilemez."

Olena Zelenska: Tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var - 10

"Sonuçta hiç kimse 21. yüzyılda Avrupa'nın ortasında böyle bir savaşın çıkacağını ve bunun bu kadar acımasız olacağını hayal edemezdi. Kanlı bir savaş. Bu yüzden şu anda bu rolde olacağımı hiç hayal etmemiştim. Zafer için büyük bir umudumuz var ama ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bu uzun bekleyişin bir bedeli var.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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