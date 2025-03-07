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Olimpik sporcu uyuşturucu baronu oldu: FBI 10 milyon dolar ödülle arıyor!

Uyuşturucu baronuna dönüşen eski Olimpiyat sporcusu Ryan Wedding, sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu kapsamında FBI tarafından aranıyor. ABD'li yetkililer, olimpik sporcunun tutuklanmasına yardımcı olacak bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu. ABD'nin en çok aranan 10 firarisinden biri olduğu belirtilen Wedding'in, Sinaloa uyuşturucu kartelinin koruması altında Meksika'da saklandığı tahmin ediliyor.

Olimpik sporcu uyuşturucu baronu oldu: FBI 10 milyon dolar ödülle arıyor! - 1

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI VE CİNAYETTEN ARANIYOR

Eski Olimpiyat sporcusu Ryan Wedding, milyar dolarlık sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu ve çok sayıda cinayetteki rolü nedeniyle aranıyor.

ABD'li yetkililer, Kanadalı eski Olimpiyat snowboard sporcusu adamın tutuklanmasına yardımcı olacak bilgi sağlayanlara 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Olimpik sporcu uyuşturucu baronu oldu: FBI 10 milyon dolar ödülle arıyor! - 2

"HALK DÜŞMANI" İÇİN 10 MİLYAR DOLARLIK ÖDÜL

Los Angeles polisi yaptığı açıklamada, "El Jefe", "Dev" ve "Halk Düşmanı" olarak da bilinen Ryan Wedding'in, uyuşturucu kaçakçılığındaki rolü ve çok sayıda cinayet nedeniyle arandığını duyurdu.

Los Angeles Polis Departmanı'nın yardımcı şefi Alan Hamilton, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ödüldeki artış şunu açıkça ortaya koyuyor: Wedding'in saklanabileceği güvenli bir yer yok." dedi.

Olimpik sporcu uyuşturucu baronu oldu: FBI 10 milyon dolar ödülle arıyor! - 3

SİNALOA KARTELİNİN KORUMASI ALTINDA

ABD'nin en çok aranan 10 firarisinden biri olduğu belirtilen Wedding'in, Sinaloa uyuşturucu kartelinin koruması altında Meksika'da saklandığı tahmin ediliyor.

Polisin aradığı 16 sanıktan sadece Wedding ve bir kişi daha firarda.

Olimpik sporcu uyuşturucu baronu oldu: FBI 10 milyon dolar ödülle arıyor! - 4

OLİMPİYATLARA KATILDI

Ontario'da büyüyen 43 yaşındaki sporcu, 2002 Salt Lake City Olimpiyat Oyunları'nda Kanada Takımı adına yarışmış ve paralel büyük slalom etkinliğinde 24. olmuştu.

Olimpik sporcu uyuşturucu baronu oldu: FBI 10 milyon dolar ödülle arıyor! - 5

DEVASA UYUŞTURUCU TİCARETİ

Wedding, 2010 yılında bir ABD hükümet ajanından kokain satın almaya çalıştıktan sonra uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu ve dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Los Angeles polisi, Wedding'in "ayda beş metrik ton fentanil"i ABD ve Kanada şehirlerine taşıdığını iddia ediyor.

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