Olimpik sporcu uyuşturucu baronu oldu: FBI 10 milyon dolar ödülle arıyor!
Uyuşturucu baronuna dönüşen eski Olimpiyat sporcusu Ryan Wedding, sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu kapsamında FBI tarafından aranıyor. ABD'li yetkililer, olimpik sporcunun tutuklanmasına yardımcı olacak bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu. ABD'nin en çok aranan 10 firarisinden biri olduğu belirtilen Wedding'in, Sinaloa uyuşturucu kartelinin koruması altında Meksika'da saklandığı tahmin ediliyor.
UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI VE CİNAYETTEN ARANIYOR
Eski Olimpiyat sporcusu Ryan Wedding, milyar dolarlık sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu ve çok sayıda cinayetteki rolü nedeniyle aranıyor.
ABD'li yetkililer, Kanadalı eski Olimpiyat snowboard sporcusu adamın tutuklanmasına yardımcı olacak bilgi sağlayanlara 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.