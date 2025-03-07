Olimpik sporcu uyuşturucu baronu oldu: FBI 10 milyon dolar ödülle arıyor!

"HALK DÜŞMANI" İÇİN 10 MİLYAR DOLARLIK ÖDÜL

Los Angeles polisi yaptığı açıklamada, "El Jefe", "Dev" ve "Halk Düşmanı" olarak da bilinen Ryan Wedding'in, uyuşturucu kaçakçılığındaki rolü ve çok sayıda cinayet nedeniyle arandığını duyurdu.

Los Angeles Polis Departmanı'nın yardımcı şefi Alan Hamilton, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ödüldeki artış şunu açıkça ortaya koyuyor: Wedding'in saklanabileceği güvenli bir yer yok." dedi.