Olimpiyat madalyasını kazandı, sevgilisini aldattığını itiraf etti

Yedi dünya şampiyonluğu bulunan Laegreid, partnerine durumu bir hafta önce açıkladığını ve o günden beri "hayatının en kötü haftasını" geçirdiğini belirtti. Norveç gazetesi VG'ye konuşan sporcu, "Çözebilmemin tek yolu her şeyi anlatmak, her şeyi masaya yatırmaktı; belki hala beni sevebilir diye umuyorum. Kaybedecek hiçbir şeyim yok," dedi.

Sporun son günlerde ikinci planda kaldığını vurgulayan Laegreid, iyi bir rol model olmak istediğini ancak hatalarını da kabul etmesi gerektiğini dile getirdi.