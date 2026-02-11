Olimpiyat madalyasını kazandı, sevgilisini aldattığını itiraf etti
11.02.2026 12:45
Erdem Güzel
Norveçli biatloncu Sturla Holm Laegreid, Kış Olimpiyatları'nda madalya kazandıktan sonra Norveç Devlet Televizyonu'na konuştu. Laegreid kız arkadaşını aldattığını açıklayarak pişman olduğunu söyledi.
DEVLET TELEVİZYONUNDA ALDATMA İTİFARI
2026 Milan-Cortina Kış Olimpiyatları'nda erkekler 20 km bireysel biatlon yarışında bronz madalya kazanan 28 yaşındaki Sturla Holm Laegreid, yarışın hemen ardından Norveç devlet televizyonu NRK'ye verdiği röportajda özel hayatına dair bir itirafta bulundu.
Kariyerinin ilk bireysel Olimpiyat madalyasını kazanan sporcu, altı ay önce tanıştığı ve "hayatımın aşkı" olarak tanımladığı sevgilisini üç ay önce aldattığını açıkladı. Bu durumu "hayatımın en büyük hatası" olarak nitelendiren Laegreid, itirafı sırasında duygusal anlar yaşadı.
"BENİ HALA SEVEBİLİR DİYE UMUYORUM"
Yedi dünya şampiyonluğu bulunan Laegreid, partnerine durumu bir hafta önce açıkladığını ve o günden beri "hayatının en kötü haftasını" geçirdiğini belirtti. Norveç gazetesi VG'ye konuşan sporcu, "Çözebilmemin tek yolu her şeyi anlatmak, her şeyi masaya yatırmaktı; belki hala beni sevebilir diye umuyorum. Kaybedecek hiçbir şeyim yok," dedi.
Sporun son günlerde ikinci planda kaldığını vurgulayan Laegreid, iyi bir rol model olmak istediğini ancak hatalarını da kabul etmesi gerektiğini dile getirdi.
TAKIM ARKADAŞINDAN "ZAMANLAMA HATALI" YORUMU
Laegreid’in bu itirafı spor dünyasında tartışmalara yol açtı. Eski takım arkadaşı, 5 Olimpiyat şampiyonu Johannes Thingnes Boe, itirafın yerinin ve zamanlamasının yanlış olduğunu savunarak, "Tamamen sürpriz oldu; pişman bir genç gördük ama zamanlama hatalıydı," dedi.
Öte yandan yarış sonrası duygusal bir atmosfer hakimdi. Altın madalya kazanan Johan-Olav Botn ve bronz madalyalı Laegreid, kazandıkları başarıyı Aralık ayında hayatını kaybeden takım arkadaşları Sivert Guttorm Bakken’e adadıklarını belirterek, "O bizi yukarıdan izliyordu," açıklamasında bulundular.
Bakken, 2026 Kış Olimpiyatları'na hazırlanmak için gittiği İtalya'nın Varena kentinde bir otel odasında ölü bulunmuş, ölüm nedeni açıklanmamıştı.