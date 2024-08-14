Olimpiyat şampiyonu Khelif'ten siber zorbalık davası: JK Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor

2024 Paris Olimpiyatları'nda cinsiyet tartışmaları ile gündeme gelen Cezayirli kadın boksör Imane Khelif maruz kaldığı siber taciz nedeniyle mahkemeye başvurdu. Khelif'in avukatı, sporcuya yönelik eleştirileri, kadın düşmanı, ırkçı ve cinsiyetçi olarak tanımladı. Davada adı geçenler arasında Donald Trump, JK Rowling, Elon Musk gibi isimler de bulunuyor.

Olimpiyat şampiyonu Khelif'ten siber zorbalık davası: JK Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor - 1

Paris olimpiyatlarında cinsiyet tartışmaların ile gündeme gelen Cezayirli boksör Imane Khelif, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı.

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Olimpiyat şampiyonu Khelif'ten siber zorbalık davası: JK Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor - 2

Variety'nin haberine göre, 25 yaşındaki Khelif, 2024 Paris Olimpiyatları sırasında maruz kaldığı siber taciz nedeniyle Fransız makamlarına şikayette bulundu.

Olimpiyat şampiyonu Khelif'ten siber zorbalık davası: JK Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor - 3

Khelif'in avukatı Nabil Boudi, sporcuya yönelik çevrimiçi tacizle ilgili dava açarak eleştirileri, kadın düşmanı, ırkçı ve cinsiyetçi olarak tanımladı. Davada adı geçenler arasında JK Rowling ve Elon Musk da bulunuyor.

Olimpiyat şampiyonu Khelif'ten siber zorbalık davası: JK Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor - 4

"TRUMP'TA SORUŞTURMANIN BİR PARÇASI"

"Davada diğerlerinin yanı sıra J.K. Rowling ve Elon Musk'ın da adı geçiyor," diyen Boudi, ABD başkan adayı Donald Trump'ın da soruşturmanın bir parçası olacağını sözlerine ekledi. "Trump bir tweet attı, dolayısıyla davamızda adı geçsin ya da geçmesin, kaçınılmaz olarak kovuşturmanın bir parçası olarak incelenecek." ifadelerini kullandı. 

Savcılık herhangi bir kişiyi bu yasa kapsamında suçlarsa, iki ila beş yıl hapis ve para cezası talep edilebilir.

Olimpiyat şampiyonu Khelif'ten siber zorbalık davası: JK Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor - 5

TARTIŞMALARIN ODAĞINA OTURDU

Imane Khelif, son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmış, Carini müsabakanın 45. saniyesinde ringden çekilmişti. Bu müsabakanın ardından Cezayirli sporcu dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden birisi olarak dikkati çekti.

Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gerekli uygunluk kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmesi hatırlatılırken, Cezayirli sporcunun müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunulmuştu.

Olimpiyat şampiyonu Khelif'ten siber zorbalık davası: JK Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor - 6

Uluslararası Boks Birliği başkanı Umar Kremlev, Khelif ve diğer sporcuların DNA test sonuçlarının "XY kromozomlarına sahip olduklarını kanıtladığını" iddia etti. Khelif, Spor Tahkim Mahkemesi'ne itirazda bulundu ancak daha sonra itirazını geri çekti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), farklı kurallar kullanarak daha sonra Khelif'in 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda yarışmasına izin verdi ve etkinlik için gerekli tüm uygunluk ve tıbbi düzenlemelere uyduğunu doğruladı.

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