Olimpiyat şampiyonu Khelif'ten siber zorbalık davası: JK Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor
2024 Paris Olimpiyatları'nda cinsiyet tartışmaları ile gündeme gelen Cezayirli kadın boksör Imane Khelif maruz kaldığı siber taciz nedeniyle mahkemeye başvurdu. Khelif'in avukatı, sporcuya yönelik eleştirileri, kadın düşmanı, ırkçı ve cinsiyetçi olarak tanımladı. Davada adı geçenler arasında Donald Trump, JK Rowling, Elon Musk gibi isimler de bulunuyor.
Paris olimpiyatlarında cinsiyet tartışmaların ile gündeme gelen Cezayirli boksör Imane Khelif, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı.