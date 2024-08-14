Olimpiyat şampiyonu Khelif'ten siber zorbalık davası: JK Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor

"TRUMP'TA SORUŞTURMANIN BİR PARÇASI"

"Davada diğerlerinin yanı sıra J.K. Rowling ve Elon Musk'ın da adı geçiyor," diyen Boudi, ABD başkan adayı Donald Trump'ın da soruşturmanın bir parçası olacağını sözlerine ekledi. "Trump bir tweet attı, dolayısıyla davamızda adı geçsin ya da geçmesin, kaçınılmaz olarak kovuşturmanın bir parçası olarak incelenecek." ifadelerini kullandı.



Savcılık herhangi bir kişiyi bu yasa kapsamında suçlarsa, iki ila beş yıl hapis ve para cezası talep edilebilir.