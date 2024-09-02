Olimpiyattaki selfie pahalıya patladı: Kuzey Koreli sporcular "ideolojik inceleme" altına alındı!

Paris Olimpiyatları'nda Güney Koreli rakipleriyle çektikleri selfie, Kuzey Koreli masa tenisi oyuncularının başını derde soktu. Sporcuların, "ideolojik inceleme"ye alındığı ve cezalandırılma riskiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Olimpiyattaki selfie pahalıya patladı: Kuzey Koreli sporcular "ideolojik inceleme" altına alındı! - 1

Paris Olimpiyatları'nın en çok beğenilen görüntülerinden biri olan, bölünmüş Kore yarımadasının her iki yakasından madalya kazanan masa tenisi oyuncularının çektiği selfie, Kuzey Koreli sporcuların başlarını derde soktu.

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Olimpiyattaki selfie pahalıya patladı: Kuzey Koreli sporcular "ideolojik inceleme" altına alındı! - 2

Güney Kore oyuncuları Lim Jong-hoon ve Shin Yu-bin ile Kuzey Kore takımı Kim Kum-yong ve Ri Jong-sik, geçen ay Güney Paris Arena'da bronz ve gümüş madalyalarını aldıktan sonra podyumda bir selfie için poz verdiler. Fotoğrafta altın madalya kazanan Çinli oyuncular Wang Chuqin ve Sun Yingsha da yer aldı.

Olimpiyattaki selfie pahalıya patladı: Kuzey Koreli sporcular "ideolojik inceleme" altına alındı! - 3

EN İYİ SPORTMENLİK ANINDAN BİRİ

Olimpiyat Oyunlarının resmi Instagram sayfasında paylaşılan fotoğraflardan biri yüz binlerce beğeni alırken, People dergisi bunu Paris'te gerçekleşen Olimpiyatların en iyi 12 sportmenlik anından biri olarak gösterdi.

Ancak bu hafta çıkan haberlerde Kim ve Ri'nin "ideolojik incelemeye" tabi tutulduğu iddia edildi.

Olimpiyattaki selfie pahalıya patladı: Kuzey Koreli sporcular "ideolojik inceleme" altına alındı! - 4

"STANDART PROSEDÜR"

Kuzey Kore odaklı bir web sitesi olan Daily NK , başkent Pyongyang'daki üst düzey bir kaynağın, sporcuların ve Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi üyelerinin Ağustos ortasında evlerine döndüklerinden beri bir ay süren "ideolojik temizleme" sürecinden geçtiğini aktardı. Bu, Kuzey Kore'de devletin dışındaki hayata maruz kalmış sporcular için standart bir prosedür olarak biliniyor.

Olimpiyattaki selfie pahalıya patladı: Kuzey Koreli sporcular "ideolojik inceleme" altına alındı! - 5

ETKİLEŞİME GİRMEYİN TALİMATI VERİLDİ

Habere göre, sporculara Güney de dahil olmak üzere diğer ülkelerden gelen rakipleriyle etkileşime girmemeleri yönünde talimat verildiği ve "kardeşlik kuranların" cezalandırılabileceği konusunda uyarıda bulunulduğu bildirildi.

Yetkililere sunulan bir raporda, masa tenisi oyuncularının, rejimin " bir numaralı düşmanı " olarak tanımladığı bir ülkenin sporcularıyla poz verirken "sırıttıkları" gerekçesiyle eleştiriye maruz kaldığı bildirildi.

Olimpiyattaki selfie pahalıya patladı: Kuzey Koreli sporcular "ideolojik inceleme" altına alındı! - 6

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM

Selfie, 1950-53 çatışması bir ateşkesle sonuçlanan ancak bir barış antlaşmasıyla sonuçlanmayan iki Kore arasındaki gerginliğin arttığı bir zamanda çekildi. Kuzey, yakın zamanda Güney Kore, ABD ve Japon güçlerinin katıldığı ortak askeri tatbikatlara karşı protesto gösterisinde bulunurken , Kuzey lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki artan iş birliği bölge genelinde alarma neden oldu.

Masa tenisi oyuncularının herhangi bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı belli değil. Korea Times, bunun Paris'te bir anlığına gardlarını düşürdükleri için ne kadar pişmanlık duyduklarına bağlı olabileceğini öne sürdü.

Olimpiyattaki selfie pahalıya patladı: Kuzey Koreli sporcular "ideolojik inceleme" altına alındı! - 7

İÇTEN PİŞMANLIK CEZADAN KURTARABİLİR

Korea Times'ın haberine göre, uluslararası müsabakalardan dönen Kuzey Koreli sporcular, takım üyelerinin kendi aralarında yaptıkları "uygunsuz davranışları" eleştirmelerinin yanı sıra kendi eylemlerini de değerlendirmelerinin beklendiği, üç aşamalı bir "ideolojik değerlendirme"den geçiriliyor.

Gazete, bir kaynağa dayanarak, içten pişmanlık ifadelerinin sporcuları "siyasi veya idari cezalardan" kurtarabileceğini söyledi; ancak bu cezaların niteliği henüz bilinmiyor.

Olimpiyattaki selfie pahalıya patladı: Kuzey Koreli sporcular "ideolojik inceleme" altına alındı! - 8

İnsan Hakları İzleme Örgütü, söz konusu raporların "Kuzey Kore hükümetinin sınırları ötesindeki davranışları kontrol etme çabalarını gösterdiğini" söyledi.

"Uluslararası Olimpiyat Komitesi; Olimpiyat Tüzüğü'nde belirtildiği gibi sporcuları her türlü taciz ve istismardan koruma sorumluluğuna sahiptir," dedi. "Kuzey Koreli sporcular, Olimpiyat hareketinin üzerine inşa edildiği saygı ve dostluk değerlerini temsil eden eylemleri söz konusu olduğunda, Oyunlar'daki eylemleri nedeniyle misilleme korkusu yaşamamalıdır."

Olimpiyattaki selfie pahalıya patladı: Kuzey Koreli sporcular "ideolojik inceleme" altına alındı! - 9

YETERSİZ PERFORMANS CEZASI

Kim ve Ri gümüş madalya kazanırken, diğer sporcuların da yetersiz performanslarından dolayı cezalandırıldığı bildirildi.

Daily NK , 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grupta oynadığı üç maçı da kaybetmesi ve yediği 12 gol sonrası turnuvadan elenen Kuzey Kore futbol takımı örneğini verdi.

Olimpiyattaki selfie pahalıya patladı: Kuzey Koreli sporcular "ideolojik inceleme" altına alındı! - 10

6 SAAT BOYUNCA ELEŞTİRİ

Oyuncuların, komünist ulusun ideolojik mücadelesine "ihanet" ettikleri gerekçesiyle altı saat boyunca sert bir şekilde eleştirildikleri, teknik direktörleri Kim Jung-hun'un ise bir şantiyede çalışmaya zorlandığı bildirildi.

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