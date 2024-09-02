Olimpiyattaki selfie pahalıya patladı: Kuzey Koreli sporcular "ideolojik inceleme" altına alındı!

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM

Selfie, 1950-53 çatışması bir ateşkesle sonuçlanan ancak bir barış antlaşmasıyla sonuçlanmayan iki Kore arasındaki gerginliğin arttığı bir zamanda çekildi. Kuzey, yakın zamanda Güney Kore, ABD ve Japon güçlerinin katıldığı ortak askeri tatbikatlara karşı protesto gösterisinde bulunurken , Kuzey lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki artan iş birliği bölge genelinde alarma neden oldu.



Masa tenisi oyuncularının herhangi bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı belli değil. Korea Times, bunun Paris'te bir anlığına gardlarını düşürdükleri için ne kadar pişmanlık duyduklarına bağlı olabileceğini öne sürdü.