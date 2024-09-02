Olimpiyattaki selfie pahalıya patladı: Kuzey Koreli sporcular "ideolojik inceleme" altına alındı!
Paris Olimpiyatları'nda Güney Koreli rakipleriyle çektikleri selfie, Kuzey Koreli masa tenisi oyuncularının başını derde soktu. Sporcuların, "ideolojik inceleme"ye alındığı ve cezalandırılma riskiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.
Paris Olimpiyatları'nın en çok beğenilen görüntülerinden biri olan, bölünmüş Kore yarımadasının her iki yakasından madalya kazanan masa tenisi oyuncularının çektiği selfie, Kuzey Koreli sporcuların başlarını derde soktu.